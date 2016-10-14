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D vitamini eksikliği "sarkopeni"ye sebep oluyor

AÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Varlı, "D vitamini eksikliği kişide beslenme bozukluğu ve aktivite azlığı olduğunda sarkopeni gelişimi kolaylaşır" dedi.

D vitamini eksikliği "sarkopeni"ye sebep oluyor

AÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Varlı, "D vitamini eksikliği kişide beslenme bozukluğu ve aktivite azlığı olduğunda sarkopeni gelişimi kolaylaşır" dedi.

14 Ekim 2016 Cuma 11:29
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D vitamini eksikliği

 Bacak ve kol kaslarında ortaya çıkan kas gücü ve performansındaki azalma anlamına gelen "sarkopeni"nin, özellikle D vitaminin yetersiz alındığı durumlarda ortaya çıktığı belirtildi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Varlı, yaptığı açıklamada, sarkopeninin, vücudun tüm kaslarında görülebilen ancak bacak ve kol kaslarında daha fazla ortaya çıkan, kas gücü ve performansında azalmanın yanı sıra kas kütlesinde azalmanın görüldüğü klinik bir tablo olduğunu söyledi.

Varlı, 65 ve üzerindeki yaş gruplarında kas kaybının görülme oranının yüzde 50'lere ulaştığını ifade ederek, "Her iki yaşlıdan birinde sarkopeni görülebilir. Özellikle hastanede yatanlarda, huzurevi ve bakım evlerinde kalanlarda sarkopeni daha sık görülür. Sarkopenisi olan yaşlılar, hareketlerinde zorlanma, oturduğu yerden kalkmada zorluk, dengesizlik ve sık düşmeler, kas güçsüzlüğü gibi şikayetlerle başvurur. Eskiden rahatlıkla yürüyebildiği mesafeleri yürüyemediğini ve yorulduğunu ifade ederler." diye konuştu.

Sarkopeni gelişen kişilerin yürüme güçlüğü çektiklerini, günlük işlerini yapamadıklarını ve yardıma ihtiyaç duyduklarını anlatan Varlı, "Teşhis için hastanın fiziksel performansına bakılır. Bunun için kişinin yürüme hızı değerlendirilir ve genellikle yavaş yürüdüğü gözlenir. El kaslarının gücü el dinamometresi ile ölçülür. El sıkma gücü azalmış olarak bulunur. Bunun yanında kesin teşhis için vücudundaki kas kütlesi "bioimpedans" analiz cihazı ile ölçülür ve azalma olması durumunda kişiye sarkopeni tanısı konulur." dedi.

D vitamini eksikliği kaslarda güçsüzlüğe yol açar

Sarkopeninin altında genelde beslenme bozukluğu, hareketsizlik, bazı hormonlarda yetersizlik ve D vitamini eksikliği bulunduğunu belirten Varlı, şöyle devam etti:

"D vitamini eksikliği kaslarda yaygın ağrı ve güçsüzlüğe yol açabilir. Ancak genellikle kişide beslenme bozukluğu ve aktivite azlığı olduğunda sarkopeni gelişimi kolaylaşır. Tedavide öncelikle varsa beslenme bozukluğu giderilmeli, beslenme takviyesi verilirken protein yönünden zengin gıdalara ağırlık verilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ve kuvvet artırıcı egzersizler önerilmelidir. Yine yetersizlik olması durumunda ağızdan D vitamini verilerek eksikliği mutlaka giderilmelidir. Hormon tedavileri yaşlılıkta zararlı olabileceği için genellikle önerilmez.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2016 11:30
Anahtar Kelimeler:
SarkopeniDoç. Dr. Murat VarlıD Vitamini
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