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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR?

D Vitamini eksikliğinin Depresyon, Konsantrasyon güçlüğü ve Kas güçsüzlüğü gibi hastalıkları tetiklediğini biliyor muydunuz?  Güneşten yoksun kaldığımız kış aylarında D vitamininin önemi daha çok artıyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Seyedresuli Navdar D vitamini eksiliği hakkında merak ettiğiniz tüm soruları sizin için yanıtlıyor. Özellikle ofis çalışanlarının bu yazıyı çok dikkatli okuyup gerekli önlemleri alması gerekiyor. Eğer aynı belirtiler sizde veya bir yakınınızda varsa hemen bir kan testi yaptırmanızı öneriyorum…  Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR?

D Vitamini eksikliğinin Depresyon, Konsantrasyon güçlüğü ve Kas güçsüzlüğü gibi hastalıkları tetiklediğini biliyor muydunuz?  Güneşten yoksun kaldığımız kış aylarında D vitamininin önemi daha çok artıyor. Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Seyedresuli Navdar D vitamini eksiliği hakkında merak ettiğiniz tüm soruları sizin için yanıtlıyor. Özellikle ofis çalışanlarının bu yazıyı çok dikkatli okuyup gerekli önlemleri alması gerekiyor. Eğer aynı belirtiler sizde veya bir yakınınızda varsa hemen bir kan testi yaptırmanızı öneriyorum…  Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum.

22 Ocak 2017 Pazar 19:06
70 Okunma
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR?

Yaz aylarında daha mutlu ve enerji doluyken kış aylarında içe kapanık bir halimiz var. Neden?

Bunun elbette ki bilimsel bir açıklaması var. Güneş ışınları güneş gören cildimizden D vitamini yapımını sağlar. Güneşin bedenimize yayılan sonsuz yaşam enerjisi yaz aylarında bizi enerjik tutar. Neden güneş girmeyen yere doktor girer hiç düşündünüz mü? Çünkü D vitamini bizi evrenle bütünleştiren bağlardan biridir. 

D Vitamini Desteğine İhtiyacımız Var!

Yeni doğan bebeklerde zorunlu olarak 12 aya kadar takviye edilen D Vitamini erişkinde de önemsenmeli. Çünkü D Vitamini Kas ve kemik sisteminin gelişmesi, vücut direncinin arttırılması, hücrelerin yenilenmesi, kanserden koruma, kalp damar hastalıklarından ve Romatizma hastalığından korumayı sağlar.

D vitamini nedir?

D vitamini yağda çözünen bir hormon öncülüdür. D Vitamininin %80-90’nı güneş ışınlarının etkisi ile deride üretilmektedir. İnsanlar D vitamini ihtiyaçları için güneşe muhtaçtır. Deride üretilen D vitamini karaciğer ve böbrekte aktif hale gelmektedir. En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik oluşumu üzerinedir.

D vitamini eksikliği neden olur?

En sık neden güneş ışınlarından mahrum kalmak. Daha az sıklıkla emilim bozukluğu yapan mide ve barsak hastalıkları. Karaciğer ve böbrek hastalıkları D vitamini eksikliğine neden olur. 

D Vitaminini Hangi Besinlerden alabiliriz?

D Vitamini ile güçlendirilmiş gıdalar hariç besinlerde D Vitamini oranı oldukça düşüktür. Bu yüzden besinlerden günlük D vitamini ihtiyacı karşılayamayız. D Vitamini yağlı balıklarda, yumurta sarısı ve karaciğer, keten tohumu, tahıllar gibi çok az gıdada düşük oranda doğal olarak bulunmaktadır.

Bu Belirtiler Sizde de Varsa Mutlaka Hekiminize Danışın! 

Halsizlik

Yorgunluk

Depresyona eğilim, mutsuzluk

Vücutta kramp hissi 

Şiddetli Terleme (özellikle saçlı deri ve ensede)

Denge bozukluğu

Kalçalarda bacaklarda güçsüzlük

Merdiven çıkmada zorlanma

Kemik ve kas ağrıları (özellikle gece ve dokunmakla artan ağrılar)

Özellikle lohusalarda ayaklarda topuklarda noktasal, dokunmakla artan kemik ağrıları

Kulaklarda uğultu ve Konsantrasyon bozukluğu

Özellikle yaşlılarda yürüme güçlüğü, düşme riski ve kalça kırığı riski

Diş çürümeleri

Kabızlık

Kas güçsüzlüğü, kaslarda incelme 

Kollarda ve bacaklarda incelme

D vitaminin kandaki  düzeyi ne olmalıdır?

D Vitamini ideal 40-60 ng/ml

30 ng/ml ve üzeri yeterli 

D Vitamini yetersizliği…21-29 ng/ml

D vitamini eksikliği…20 ng/ml

10 ng/ ml ciddi eksiklik

Dikkat! D vitamini eksikliği bu hastalıklara sebep oluyor! 

Çocuk ve yetişkinlerde kemik erimesi,

Çocuklarda kemik gelişim bozukları. (çarpık bacak, diş gelişim kusurları, denge bozukluğu, kafatası şekil bozuklukları boy gelişiminde yavaşlama... vs.)

Şeker hastalığına yatkınlık

Romatizmalı hastalıklar

Depresyon

Obezite

Hipertansiyon

Şizofreni

Otizm

Kanser (Kolon, meme, prostat, pankreas)

Kalp hastalığı

D Vitamini Nasıl Ölçülür? 

Kanda D Vitamini ölçümü basit ve güvenilir bir yöntemdir.

Nasıl tedavi edilir?

Ülkemizde D Vitamini damla ve iğne şeklinde bulunmaktadır ve hastanın ihtiyacına göre hekim tedavi düzenlemektedir. Yalnız şunu vurgulamak isterim, D vitamini diğer vitaminlerden farklı olarak fazla alındığında vücut için toksik olabilecek bir vitamindir. Fazla alınan D Vitamininin beyin ve böbreğe karşı zararları vardır.  Sadece hekim kontrolünde kullanılabilecek bir ilaçtır.

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Sumru AydınD Vitamini EksikliğiÖnce Vatan GazetesiAvrasya Hospital
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