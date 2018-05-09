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'Çölyak bir yaşam şekli'

Görev süresi sona eren TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı Tamer, "Çölyak bir hastalık değil yaşam şekli. Tek tedavisi glutensiz beslenme." dedi.

'Çölyak bir yaşam şekli'

Görev süresi sona eren TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı Tamer, "Çölyak bir hastalık değil yaşam şekli. Tek tedavisi glutensiz beslenme." dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:46
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'Çölyak bir yaşam şekli'

Görev süresi sona eren TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çölyakın bir hastalık değil yaşam şekli olduğunu, tek tedavinin glutensiz beslenmeden geçtiğini söyledi.

Tamer, araştırma komisyon üyeleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün "Dünya Çölyak Günü" olduğunu anımsattı.

Mecliste, 13 Haziran 2017'de bir araştırma komisyon kurulması önergesi verildiğini, bunun partiler üstü bir önerge olduğunu ifade eden Tamer, dört partinin birleşmesiyle komisyon kurulduğunu anlattı.

Tamer, bu komisyonda herkesin başkan, herkesin üye gibi çalıştığını aktararak, komisyon üyelerine teşekkür etti.

Çok farklı bir çalışma programı izlediklerini dile getiren Tamer, kurulmalarından sonra çölyak derneklerinin komisyonda görev almak için yoğun başvuruları olduğuna işaret etti. Tamer, derneklerle beraber güzel çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, 13 Haziran 2017'de kurulan komisyonun, 19 Aralık 2017'de çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Tamer, 9 toplantı yaptıklarını, 33 kişiyi dinlediklerini, Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri bölge çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Muhalefet şerhi olmayan ender rapor"

Muhalefet şerhi olmadan raporu hazırladıklarına dikkati çeken Tamer, bunun, muhalefet şerhi olmayan, önemli, ender araştırma komisyonu raporlarından biri olarak TBMM arşivinde yerini alacağını vurguladı.

Tamer, çölyakın bir hastalık değil yaşam şekli olduğunu belirterek, ilaç tedavisinin olmadığını ifade etti. Tamer, çölyaklılarda, ishal, kilo kaybı, zeka geriliği, karın ağrısı görüldüğünü aktararak, tek tedavinin gluten denilen proteinin, vücuttan uzaklaştırılması, glutensiz beslenmeden geçtiğini söyledi.

Çölyakın teşhisinin zor olduğunu, kan tahlilinin ardından ince bağırsak biyopsisi yapıldığını anlatan Tamer, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak raporla tespit edilen 68 bin ile 70 bin arasında çölyak hastası olduğunu bildirdi. Tamer, ancak bu rakamın 700-800 bin civarında olduğunu, bunun da 10 kişiden birinin çölyaklı olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Komisyon çalışmalarındaki sonuçları pek çok bakanla tartıştıklarını, glutensiz gıdaların yapılmasındaki sorunları ortaya koyduklarını vurgulayan İsmail Tamer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni üretim yapacak firmalara Ar-Ge çalışmalarında yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'lere indirilmesi çalışması yaptık. Son yıllarda glutensiz gıdaların Türkiye'de üretimini artırmaya yönelik çalışmalar olurken yurt dışındaki üretilen gıdaların Türkiye'ye girişindeki sorunları gidermeye çalıştık. Gönderilen gıda iki ay gibi bir zamanda Türkiye'ye giriyor, raf ömrü ise 3 ayı geçmiyor. Sağlık raporları her yıl tekrarlanıyordu 3 yıla çıkarılması sağlandı. PTT ile gönderilen gıdaların taşıma ücretlerinde yüzde 35'lik düşüş oldu."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çölyak HastalığıAK PartiAK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamerİsmail Tamer
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