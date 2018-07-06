Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98654
ALTIN
185.938
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.0988
EURO
5.3924
CHP'de kritik sayı 634
CHP'de kritik sayı 634
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
Osmanlısporlu futbolcular transferin gözdesi
TBF ile Türk Telekom yayın anlaşması imzaladı
TBF ile Türk Telekom yayın...
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

‘Çocukluk romatizması tedavi edilmezse büyümeyi olumsuz etkiliyor’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret ederek, kontrol altına alınmamış hastalığın, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebildiğini ve aktif donemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabildiğini belirtti. 

‘Çocukluk romatizması tedavi edilmezse büyümeyi olumsuz etkiliyor’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret ederek, kontrol altına alınmamış hastalığın, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebildiğini ve aktif donemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabildiğini belirtti. 

06 Temmuz 2018 Cuma 12:13
0 Okunma
‘Çocukluk romatizması tedavi edilmezse büyümeyi olumsuz etkiliyor’

İSTANBUL (AA) - Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk romatizmasının, çocukların eklemlerinde sertlik, tutukluk, ağrı ve şişliğe neden olan kronik bir hastalık olduğuna değinerek, hastalığın her çocukta farklı yakınmalara yol açtığım, yakınmaların hafiften ağıra doğru değişkenlik gösterdiğini ve farklı sayıda eklem tutulumu olduğunu ifade etti. 

Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıkların erken dönemde ve yeterince iyi tedavi edilmezse ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabildiğine dikkati çeken Sözeri, şöyle devam etti: 

"Erken ve iyi tedavi edilen hastaların bile yaklaşık olarak üçte birinde erişkin dönemde de hastalık belirtilerini gösterebilmektedir. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerekir. Kontrol altına alınmamış hastalık, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebilir ve aktif dönemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabilir. 

Ayrıca ateş, vücutta kızarıklık ve döküntü, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişlik yapabilir, göz iltihabına neden olabilir, kalp ve akciğer zarında iltihaplanmaya neden olur, bazı çocuklarda kalıcı eklem değişiklikleri ve fonksiyon kaybına neden olur, kemik erimesi ve anemiye neden olabilir, romatizmalı eklemlere yakın olan kemiklerdeki büyüme hızını etkileyerek bacaklarda uzunluk farklılığına sebep olur."

Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk romatizmasının tedavisi konusunda şu bilgileri verdi: "Hastalığın kontrol altına alınması için ilaç tedavisi ve egzersiz önerilir. Tedavi planlanırken ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlerin (çocuk romatoloğu, ortopedist, fizik tedavi uzmanı ve göz doktoru) görüşünün alınması gerekir. Hekim verdiği tedaviyle, eklemlerdeki ağrının, şişliğin ve diğer organ sistemlerindeki bulguların azaltılmasını, hareket kısıtlılığı ve sakatlıkları engellemeyi hedefler."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeriönce VatanSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
"Eşdeğer ilaç güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır"
"Eşdeğer ilaç güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır"
Ambulansa alınan her hasta 'dijital kimlik'le takip edilecek
Ambulansa alınan her hasta 'dijital kimlik'le takip edilecek
Organ naklinin profesyonelleri Türkiye'de buluşacak
Organ naklinin profesyonelleri Türkiye'de buluşacak
İşitme kaybına dikkat
İşitme kaybına dikkat
Doktorlar 'Sağlık İçin Çal'dı
Doktorlar 'Sağlık İçin Çal'dı
MİDE BALONU MORBİD OBEZİTEDE AMELİYAT RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
MİDE BALONU MORBİD OBEZİTEDE AMELİYAT RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor
Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor
Astım hastaları spor yapabilir
Astım hastaları spor yapabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ