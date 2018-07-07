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ÇOCUKLUK ROMATİZMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediyatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret etti.

ÇOCUKLUK ROMATİZMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediyatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret etti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:23
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ÇOCUKLUK ROMATİZMASI TEDAVİ EDİLMEZSE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

İSTANBUL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediyatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret ederek, kontrol altına alınmamış hastalığın, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebildiğini ve aktif donemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabildiğini belirtti.

Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk romatizmasının, çocukların eklemlerinde sertlik, tutukluk, ağrı ve şişliğe neden olan kronik bir hastalık olduğuna değinerek, hastalığın her çocukta farklı yakınmalara yol açtığım, yakınmaların hafiften ağıra doğru değişkenlik gösterdiğini ve farklı sayıda eklem tutulumu olduğunu ifâde etti. Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıkların erken dönemde ve yeterince iyi tedavi edilmezse ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabildiğine dikkati çeken Sözeri, şöyle devam etti: "Erken ve iyi tedavi edilen hastaların bile yaklaşık olarak üçte birinde erişkin dönemde de hastalık belirtilerini gösterebilmektedir. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerekir. Kontrol altına alınmamış hastalık, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebilir ve aktif dönemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabilir. Ayrıca ateş, vücutta kızarıklık ve döküntü, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişlik yapabilir, göz iltihabına neden olabilir, kalp ve akciğer zarında iltihaplanmaya neden olur, bazı çocuklarda kalıcı eklem değişiklikleri ve fonksiyon kaybına neden olur, kemik erimesi ve anemiye neden olabilir, romatizmalı eklemlere yakın olan kemiklerdeki büyüme hızını etkileyerek bacaklarda uzunluk farklılığına sebep olur." Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk romatizmasının tedavisi konusunda şu bilgileri verdi: "Hastalığın kontrol altına alınması için ilaç tedavisi ve egzersiz önerilir. Tedavi planlanırken ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlerin (çocuk romatoloğu, ortopedist, fizik tedavi uzmanı ve göz doktoru) görüşünün alınması gerekir. Hekim verdiği tedaviyle, eklemlerdeki ağrının, şişliğin ve diğer organ sistemlerindeki bulguların azaltılmasını, hareket kısıtlılığı ve sakatlıkları engellemeyi hedefler."

AA

Son Güncelleme: 07.07.2018 16:26
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