Çocuklarınızı Mevsim Geçişlerine Karşı Koruyun!

HABER: SUMRU AYDIN

Ani hava değişimlerinin Çocuklar üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Bu mevsimde ani hava değişimleri, polenler ve virüsler vücudun savunma mekanizmasını etkileyerek daha çok hastalıklara sebep oluyor. Ani hava değişimleri grip ve soğuk algınlığının yayılmasında önemli rol oynuyor. Bağışıklık sistemi ısı düzenleme mekanizmalarında ki ani değişimlere hazırlıksızlık yakalanması sonucunda düşebilir. Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişikliği bazı bakteri ve virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar bu dönemde en sık üst ve alt solunum yolu infeksiyonları görülüyor.

“Alerjik yapılı çocuklarda süreç daha uzun sürüyor.”

Alerjik çocuklarda mevsimsel geçişlerde hastalıklar daha uzun ve zor geçiyor. Çünkü bu çocuklar infeksiyona yakalandığı zaman başlayan öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi semptomlar alerjik yapının tetiklenmesinden dolayı uzayabilir. Alerjik çocuklarda bu semptomlar uzar ve krup, bronşiolit ve larenjit gibi hastalıklara sebep olabilir.

Sıcaklık Değişimlerinden Çocuklarımızı Nasıl Koruruz?

Ani sıcaklık değişikliklerinden dolayı kıyafetlere de dikkat etmek gerekir. Terleten kıyafetlerden kaçınılmalı, üst üste ince kıyafetler giyilmelidir. Terli kıyafetler değiştirilmelidir.

El yıkamak infeksiyonlardan korunmanın en basit ve etkili yoludur. Eve her geldiğimizde el ve yüz yıkanmalıdır. Okula giden büyük çocuklar, küçük kardeşlerine infeksiyon taşımaktadır. O yüzden çocuklara sık sık el yıkamak hatırlatılmalıdır.

D vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek infeksiyonlardan korur. Güneşli havalarda çocukları dışarı çıkartmak gerekir.

Egzersizde bağışıklık sistemini güçlendirir. Güneşli ve temiz havalarda yürüyüş yapmak gibi aktiviteler yapılmalıdır.

Nezle Nasıl Tedavi Edilir?

Soğuk algınlığı genellikle kış ve bahar mevsimlerinde virusler tarafından oluşur. Soğuk algınlığında üşütme ile bir bağlantısı yoktur. 3 aydan küçük çocukları korumak için odanın sık sık havalanması ve hijen kurallarına uymak gerekir. Hapşırık ve öksürük yoluyla yayılan damlacıklar ile bulaşır. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, halsizlik genel bulgulardır. Hastalarda ateş olabilir ama 38 C üstüne çıkmaz. Bol sıvı alınması ve ateşinin düşürülmesi yeterlidir. Rahatsızlık 1 hafta içinde geçer.

Akut bronşitte Antibiyotik Kullanılır mı?

Genellikle virusler sebep olur, 2 yaş altındaki çocuklarda sık görülür. Burun akıntısı, hapşurma ile başlar. Ateş hafif ve yüksek olabilir. Bu belirtilerden 1-2 gün sonra hışıltılı solunum sıkıntısı, hızlı nefes alma ve öksürük başlar. Tedavisinde semptomatik tedavi kullanılır. Genellikle antibiotik kullanılmaz ancak bakteriel bir infeksiyon eklenildiğinde antibiotik başlanılır. Tekrarlayan ataklarda doktor takibi önem taşır.

Kızıl Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Boğaz iltihaplarının en önemli sebebi virüslerdir ama daha az oranda da bakteriler görülür. Bakteriler içinde en sık görülen ve en önemlisi grup A beta hemolitik streptokoktur. Hastalıkta ateş, boğaz ağrısı ve ses kısıtlılığı ile başlar. Baş ağrısı, karın ağrısı ve kusma görülebilir. Tedavisinde mutlaka antibiotik tedavisi alınmalıdır. Tedavi doktorun gözetiminde yeterli doz ve sürede kullanılmalıdır. Çünkü iyi tedavi edilmezse akut romatizmal ateş ya da akut glomerulonefrite sebep olabilir.

Kabakulak, suçiçeği, 5. ve 6. hastalık gibi döküntülü çocuk hastalıkları sıklıkla ilkbaharda görülür.

Kızamık Belirtileri Nelerdir?

Genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Kızamık ateş, burun akıntısı, öksürük ve vücutta kırmızı döküntüler neden olan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka dönemi 8-12 gündür. Bulaşıcılık döküntü başlamadan 2 gün önce ve döküntüden 4 gün sonrasına kadar bulaşıcılık sürer. Hastalık damlacık yolu ile bulaşır. Hastalıkta döküntü öncesinde ateş, burun akıntısı, gözlerde sulanma ve kuru öksürük görülür. Ağız içinde ve yanaklarda küçük beyaz lekeler oluşur. Hastalık süresince yakından takip edilmeli, ateş kontrol altına alınmalı, bol sıvı tüketilmelidir. Korunma amacıyla aşısı yapılmaktadır.

Kızamıkçık Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Doğrudan ya da damlacık yolu ile bulaşır. Kuluçka dönemi 14-21 gündür. Bulaşıcılık dönemi döküntüden 1 hafta önce ve döküntüden 1 hafta sonrasına kadar devam eder. Hafif ateş ve boyunda lenfadenit görülür. Döküntü yüzden başlar ve tüm vucuda yayılır. 4-5 gün sürer. Korunmak için aşı yapılmaktdır.

Kabakulak Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülür. Tükürük bezlerinin intihabıdır. Kuluçka dönemi 2-3 haftadır. Genellikle ateş, iştahsızlık ve halsizlik görülür. Tükürük bezinin şişmesi yanakta kulak altında şişkinlik oluşur. Çocuk, çenesinde ağrı, yutma güçlüğü ve ağız kuruluğu olur. Bulaşıcılık şişkinliğin başlamasından 1 gün öncesi ile 9 gün boyunca devam eder. Hastalık yakın temas ile bulaşır. Hastalıkta kuluçka dönemi 2-3 haftadır. Hastalık süresince yakından takip edilmeli, ateş kontrol altına alınmalı, bol sıvı tüketilmelidir. Korunma amacıyla aşısı yapılmaktadır.

5. Hastalık Nedir?

Bu hastalıkta etken Parvo virustur. Kuluçka dönemi 4-14 gündür. Başlangıçta nadiren eklem ağrıları, ateş olabilir. İlk bulgu yüzde yoğun kızarıklıktır. Daha sonra kol ve bacakta döküntü görülür. Döküntü 3 hafta içinde kaybolup tekrar oluşabilir. Aşısı ve tedavisi yoktur.

6. Hastalık Nedir?

Bu hastalıkta etken herpes virüstür. Sıklıkla 3-18 aylık dönemde görülür. Kuluçka dönemi 5-15 gündür. İlk bulgular yüksek ateş, huzursuzluk, iştahsızlıktır. Yüksek ateş 4 gün sürebilir. Daha sonrasında ateş aniden kaybolur ve özellikle gövde, boyun ve kollarda kırmızı döküntüler oluşur. Döküntü başladıktan sonra bebekte başka bir hastalık belirtisi kalmaz ve ateş düşer. Döküntü 1-2 gün içinde kaybolur.

İshal ve Kusma Sebepleri Nelerdir?

İshal ve kusma çocuklarda en sık görülen hastalıklardandır. Akut gastroenterit de ikisi aynı anda başladığı gibi önce kusma başlayıp arkasında ishal görülebilir. Hastalığın en sık nedeni viruslerdir. İyi saklamayan ve hazırlanmayan gıdalar da ishale sebep olmaktadır. 6 ay ve 2 yaş arasında olmak üzere çocuklarda sık görülür. Hastalıkta kusma ve ishal ile su ve gerekli elektrolitlerin kaybı sonucunda ağır klinik bir tablo oluşur ve ağır kayıplarda ölüm görülür.

Tedavisinde uygun sıvı tedavisi ağızdan ve damar yolu ile yapılır ya da antiparazitik tedavisi verilir. Hastaya prebiotik tedavisi verilir.

Korunmak için el yıkanmasına önem verilmeli, dışarıda satılan yiyecek ve içecekler alınmamalı, besinlerin saklama kosullarına dikkat edilmeli, sebze ve meyveler temiz su ile iyice yıkanmalı, içme suyuna dikkat edilmeli, okulda tuvaletler temiz olmalı ve sabun ve su bulunmalıdır. Yerleri temizliğinde çamaşır suyu kullanılmalıdır. (1 ölçü çamaşır suyu ve 9 ölçü su karıştırılmalı)

Çocuklarımızın Bağışıklık Sistemini Nasıl Güçlendirebiliriz?

Aileler tarafından en sık sorulan sorulardan birisi de bağışıklık sistemini doğal yollardan nasıl güçlendirebiliriz. Bağışıklık sistemini güçlendiren en güzel doğal yöntem dengeli beslenmedir. Kreşe ve okula ilk kez başlayan çocuklarda daha sık hastalık görülüyor. Bağışıklık sistemi bir tecrübedir. Her geçirilen hastalık bağışıklık sistemi hafıza hücrelerinde yerini alır, tekrar karşılaşmada daha güçlü bir yanıt ve korunma ortaya çıkar. Böylece zamanla bağışıklık sistemi daha güçlenecektir.

Bağışıklığı güçlendirici doğal besinler bal, pekmez, zencefil, taze sebze ve meyvelerdir gibi gıdalardır. Balık yağı vücudun bağışıklık sistemi yapıtaşları üzerine onarıcı ve yenileyici etkisi vardır. Balık yağının ayrıca zihinsel gelişim ve beyin hücreleri üzerine olumlu etkileri vardır. Omega – 3 balık dışında et, süt, yumurta, ceviz, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.