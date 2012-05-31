Çocuklardaki kanser türleri araştırılıyor

ANKARA



ABD Pediatrik Kanser Genom Projesi çerçevesinde, 260 çocuk kanser hastasının tüm genomları (DNA'ları) araştırıldı. Bilimadamları şimdi, her çocuğun normal hücreleri ile kanserli hücreleri arasındaki farklılıkları bularak, bazı ölümcül çocuk kanserlerinin sebeplerini saptamayı planlıyor ve araştırmanın diğer çalışmaları hızlandırmasını umuyor.

St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle 2010 yılında başlatılan ve özel yatırımcıların desteği ile sürdürülen proje sayesinde en tehlikeli çocuk kanserlerinden beyin sapı ve kan kanseri ile ilgili kaydadeğer ilerlemeler sağlandı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Genom Enstitüsü Başkanı Dr. Richard Wilson, "Birçok hastanın kanserli hücrelerinde daha önce başka metotlarla elde edemediğimiz, sıradışı, 'gizli' değişiklikler tespit ettik. Umarız, yaptığımız araştırma sayesinde, yeni tedavi süreçleri başlatılır" diye konuştu.