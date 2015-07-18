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Çocuklardaki boğaz ağrıları "beta" habercisi

Ani başlangıçlı boğaz, karın ve baş ağrısı, 39,4 derece veya daha yüksek ateş gibi olumsuzluklar, halk arasında beta mikrobu olarak bilinen "A Grubu Beta Hemolitik Stroktokok"un habercisi olabilir.

Çocuklardaki boğaz ağrıları "beta" habercisi

Ani başlangıçlı boğaz, karın ve baş ağrısı, 39,4 derece veya daha yüksek ateş gibi olumsuzluklar, halk arasında beta mikrobu olarak bilinen "A Grubu Beta Hemolitik Stroktokok"un habercisi olabilir.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 11:38
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Çocuklardaki boğaz ağrıları
EDİRNE -  Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gününü kreş ya da okul gibi kalabalık ortamlarda geçiren çocuklardaki boğaz ağrısının kaynağının çoğunlukla beta olabileceğini söyledi. 

Boğaz enfeksiyonlarının yüzde 10'undan bakteri grubu mikropların sorumlu olduğunu dile getiren Nuhoğlu, bakteriyel boğaz enfeksiyonlarının en sık görülen nedenleri arasında da betanın yer aldığını ifade etti. 

Nuhoğlu, mikrobun, zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde çok ciddi problemlere yol açtığını vurgulayarak, "Başlangıçta alevli ve halsizlik yapan bir enfeksiyonken, uzun dönemdeki yan etkileri, vücutta kalıcı arızalar bırakan ve tüm yaşam kalitesini etkileyebilen olumsuzluklar olarak ortaya çıkar. Beta enfeksiyonuna yakalanmış çocuklar, tedavi edilmediğinde ilerleyen yaşlarda kalp romatizması, eklem romatizması ve nefrit gibi oldukça ciddi sorunlarla karşılaşabilir" diye konuştu.

"39,4 derece veya üzeri ateş betanın belirtisi olabilir"

Betanın, kalp yetmezliğine bağlı ölümlere de neden olabileceğini ve bu olumsuzlukların genellikle enfeksiyon geçirildikten 4-6 hafta sonra ortaya çıktığını anlatan Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli nedenlerle akut dönemdeki tedavinin doğru yapılması yanında, ailelerin bilgilendirilmesi ve vakaların yaklaşık 2 ay süreyle izlenmesi gerekir. Hastalığın ağır olgularında belirgin, ani başlangıçlı boğaz ağrısı, 39,4 derece veya daha yüksek ateş belirtileri gösterebilir. Baş ağrısı, üşüme, titreme ve karın ağrısı olabilir. Çocuklarda iştahsızlık ve hareketlilikte azalma dikkati çeker, ayrıca bulantı, kusma da belirgindir. Özellikle önceden bademcik ameliyatı olmuş hastalarda rahatsızlık, hafif belirtilerle seyredebilir. Betanın ciltte yaptığı döküntülü hastalık ise 'kızıl' olarak adlandırılmaktadır."

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 09:16
Anahtar Kelimeler:
önce VatançocukBoğaz AğrısıBeta
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