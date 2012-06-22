Çocuklar hareket etmiyor

Bilim insanları çocukların fiziksel aktivite oranlarını hesaplamak için 508 ilkokul çocuğuna gelişmiş pedometreler verdi. Bu deney sonucunda, çocukların uyanık oldukları zamanın sadece yüzde 4'ünü, yani 20 dakika civarını ortayla yoğun arası hareket ederek geçirdikleri ortaya çıktı. Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre ileriki yaşlarda oluşabilecek hastalıkları önlemek için ilkokul öğrencilerine acilen birden çok aktivite sağlanmalı. PLoS One dergisinde yayımlanan araştırma erkek çocukların kızlardan daha çok hareket ettiğini öne sürüyor. Araştırmacılar çocukların günde 60 dakika hareket içeren aktiviteler yapmalarını önerdi.

Newcastle Üniversite'sinden Dr. Mark Pearce, düşük aktivite oranına ve kızlarınkinin erkeklerinkinden bile daha düşük olmasına çok şaşırdığını söyledi. Pearce, "aktivite oranının ergenlik döneminden sonra düşmesi beklenir, fakat eğer 8 yaşında bu kadar düşükse büyüdüklerinde daha da düşebileceğini sanmıyorum" dedi.

MEDYADAN YARDIM İSTENİYOR

Yaşlı babaların çocuklarının aktivite oranlarının genelde daha düşük olduğu gözlemlendi.

Televizyonu yasaklayan anne babaların çocuklarında görülen aktivite oranı da ilginç bir şekilde oldukça düşük. Araştırmacılar, çocukların çoğu zaman televizyonda gördüklerini örnek aldıkları için, Avrupa Şampiyonası'nda Wayne Rooney'yi izlemelerinin spora ve aktivitelere katılmaları yolunda onları olumlu etkileyeceği görüşünde.

Strathclyde Üniversitesi'nden Profesör John Reilly, ilkokul öğrencilerinin daha hareketli aktivitelere katılmalarını sağlamak için çocuklarla konuşulması gerektiğini söyledi.

AİLELER VE EĞİTİM KURUMLARI SORUMLU

Araştırmacılar ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, fakat okulların ve eğitim akademilerinin de bu konuda önemli sorumlulukları olduğunu açıkladı.

Dr. Pearce'a göre çoğu kız spor yapmayı havalı bulmuyor. Pearce, "Şu anki imkânlardan daha çok imkân sunarak ve medya aracılığıyla onları cesaretlendirebilecek kadınları örnek almalarını sağlayarak, kız çocuklarını egzersize teşvik etmek gerekiyor" dedi.





Son Güncelleme: 22.06.2012 02:18