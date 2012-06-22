Çocuklar hareket etmiyor

Newcastle Üniversite'sinden Dr. Mark Pearce, düşük aktivite oranına ve kızlarınkinin erkeklerinkinden bile daha düşük olmasına çok şaşırdığını söyledi. Pearce, "aktivite oranının ergenlik döneminden sonra düşmesi beklenir, fakat eğer 8 yaşında bu kadar düşükse büyüdüklerinde daha da düşebileceğini sanmıyorum" dedi.
MEDYADAN YARDIM İSTENİYOR
Yaşlı babaların çocuklarının aktivite oranlarının genelde daha düşük olduğu gözlemlendi.
Televizyonu yasaklayan anne babaların çocuklarında görülen aktivite oranı da ilginç bir şekilde oldukça düşük. Araştırmacılar, çocukların çoğu zaman televizyonda gördüklerini örnek aldıkları için, Avrupa Şampiyonası'nda Wayne Rooney'yi izlemelerinin spora ve aktivitelere katılmaları yolunda onları olumlu etkileyeceği görüşünde.
Strathclyde Üniversitesi'nden Profesör John Reilly, ilkokul öğrencilerinin daha hareketli aktivitelere katılmalarını sağlamak için çocuklarla konuşulması gerektiğini söyledi.
AİLELER VE EĞİTİM KURUMLARI SORUMLU
Araştırmacılar ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini, fakat okulların ve eğitim akademilerinin de bu konuda önemli sorumlulukları olduğunu açıkladı.
Dr. Pearce'a göre çoğu kız spor yapmayı havalı bulmuyor. Pearce, "Şu anki imkânlardan daha çok imkân sunarak ve medya aracılığıyla onları cesaretlendirebilecek kadınları örnek almalarını sağlayarak, kız çocuklarını egzersize teşvik etmek gerekiyor" dedi.