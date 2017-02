Çocuk Gelişimi Ve Eğitiminde Pedagog Desteği

Çocuğu olan her ailenin Pedagog edinmesi tavsiye edilir. Pedagog desteği almak için herhangi bir sorun olmasına gerek yoktur. Her anne baba çocukları için her şeyin en iyisini istese de bazen en büyük kötülüğü farkında olmadan kendileri yapabilir. İyi bir anne baba olmak doğuştan gelen bir özellik değildir. Anne babalar için de en büyük destekçi olan pedagog, daha çocuk dünyaya gelmeden anne babaları bilinçlendirmekte ve sağlıklı bir bireyin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusunda onları bilgilendirmektedir.

Çocukların İlgi ve İhtiyaçları Her Dönem Farklıdır

Bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde çocukların ilgi alanları farklı, ihtiyaçları ise her yaşta bambaşkadır. Özellikle ilk kez çocuk sahibi olan anne babalar tüm acemiliklerini ilk çocukta yaşamakta ve ilk çocukla tecrübe sahibi olmaktadır. Oysaki ilk çocukta da diğerlerinde de hepsine aynı ilgi ve doğru davranış şekilleri uygulanabilir. Bu da pedagog yardımı ile olacaktır. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı olan pedagog desteği ile sorunlar ortaya çıkmadan engellenebilir ve her dönem çocukların ihtiyacı olan şeyler doğru analiz edilebilir. Ergenlik döneminde yaşanan sorunlar herkes tarafından bilinen sıkıntılardır. En büyük sorun ise öz güven eksikliğidir. Bu dönemlerin en az zararla atlatılması için pedagog desteği alınmalı, evde ve okulda kendine güvenen, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirilmelidir.

Pedagog Bir Çocuk Yetiştirme Kılavuzudur

Bebeklikten hatta hamilelikten itibaren edinilen bir pedagog ile hem çocuklar hem de anne ve babalar artık çok daha mutlu. Çocukların ruhsal dünyasını yakından takip eden bir uzmanla artık anne ve babaların işi çok daha kolay. Bebek, çocuk ve ergenlerin hayata bakışı, çevreden beklentileri, kaygıları, korkuları, çevre ile iletişimi ve daha birçok konuda tüm endişeler pedagog ile gerilerde kaldı. Üstelik pedagog desteği ile birçok sorun daha baş göstermeden halledilmekte ve çocuklar sıkıntı yaşamadan sorunlu dönemleri atlatmaktadır. Yaşanan sorunlarda "çocuktur geçer" zihniyeti artık gerilerde kaldı.

Ebeveynler artık önemsenmeyen her bir sorunun ciddi sonuçlar doğurabileceğinin farkına vardır. Bunun bilincinde olan her bir anne ve baba ise çocukları ve kendileri için bir pedagog edindi. Çocuk yetiştirmenin hem daha kolay hem de doğru ve profesyonel yolları dururken sıkıntıya girmenin bir anlamı yoktur. Çocuk sahibi olan anne ve babaların iletişime geçeceği bir pedagogla hayata bakış açıları değişecek, çocukları ile mutlu ve huzurlu yarınlara merhaba diyecektir.