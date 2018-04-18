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'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'

Çocuklarda ateşi düşürmek için sirkeli, aspirinli, buzlu ve soğuk su ile çocukları yıkamanın veya cilde alkol sürmenin yanlış uygulamalar olduğu belirtildi.

'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'

Çocuklarda ateşi düşürmek için sirkeli, aspirinli, buzlu ve soğuk su ile çocukları yıkamanın veya cilde alkol sürmenin yanlış uygulamalar olduğu belirtildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:31
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'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'

TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda en sık görülen şikayetlerden birinin yüksek ateş olduğunu söyledi.

Ateşin önemsenmesi gereken bir şikayet olduğunu dile getiren Aslan, 38 derece üzerindeki ateşe dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aslan, kusma, ishal, dalgınlık, genel durum bozukluğu veya havale nöbeti gibi ilave şikayeti olmayan ve beslenebilen çocuklarda görülen, 38 dereceyi geçmeyen ateşi düşürmek için evde aile tarafından ılık su kompresi yapılmasının yararlı olduğunu işaret ederek, bunun dışında ateş düşürmeye yönelik çeşitli hatalı uygulamalar yapıldığını aktardı.

"Soğuk veya buzlu su uygulamasından kaçınılması gerek"

Ailelere çocuklarının ateşinin yükselmesi durumunda yapmaları gerekenler hakkında da bilgilendirmede bulunan Aslan, şöyle devam etti:

"Ateşi düşürmek için sirke veya aspirinli su ile çocuğu yıkamak ya da cilde alkol sürmek yanlış uygulamalardır. Bu uygulamalar çocuğun ateşini düşürmediği gibi ciltten emilerek zehirlenmelere neden olabilir. Daha vahimi de çocuğu soğuk veya buzlu su ile yıkamak ya da kompres yapmaktır. Ateşi düşürmek için suyun sıcağa yakın ılık olması gerekir. Soğuk veya buzlu su ateşi düşürmez, tam tersine ateşin vücut içerisinde kalmasını sağlar."

Prof. Dr. Aslan, soğuk ve buzlu su uygulamasından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu uygulama aynı zamanda üşümeye bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonu, zatürre, soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklara neden olabilir. Çocuğun üşümeyeceği ve altında titremeyeceği kadar sıcaklıktaki su ile çocuğa duş aldırmak ya da cildine kompres yapmak doğru olan yöntemdir. " diye konuştu.

Ailelerin bu konuya özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Aslan, ılık kompres veya duş ile ateşi düşmeyen çocuğun, ateş nedeninin belirlenmesi ve tedavi edilmesi için hekime başvurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çocuklarda AteşAteşi DüşürmekSouk Su
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