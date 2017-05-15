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Çin’de ebeveynlere 'Mavi Balina' oyunu uyarısı

Ülkede siber güvenlik birimleri, çocukları intihara sürüklediği iddia edilen "Mavi Balina" bilgisayar oyunuyla bağlantılı online gruplara erişimi engelledi.

Çin’de ebeveynlere 'Mavi Balina' oyunu uyarısı

Ülkede siber güvenlik birimleri, çocukları intihara sürüklediği iddia edilen "Mavi Balina" bilgisayar oyunuyla bağlantılı online gruplara erişimi engelledi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:43
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Çin’de ebeveynlere 'Mavi Balina' oyunu uyarısı

PEKİN

Çin’de siber güvenlik birimleri, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle "Mavi Balina” oyununa karşı ebeveynleri uyarırken, oyunun ismini taşıyan sosyal medya gruplarını engelledi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin Ciangsu eyaleti ve Çongçin kentindeki siber polisler, sosyal medya uygulamaları "weibo", "QQ" ve "wechat"te, katılımcıların önce kendilerine zarar vermesiyle başladığı ve 50 günün sonunda oynayanları intihara sürüklediği iddia edilen bilgisayar oyunu "Mavi Balina” adında gruplara rastlandı.

Bazı çocuk ve gençlerin "Mavi Balina" oyununa katılarak kendilerine zarar verici eylemlerde bulunduğunu tespit eden siber polisler, QQ’da ilgili oyunun adını taşıyan 12 mesaj grubuna erişimi engelledi.

Siber polisler ayrıca, anne-babalara, çocuklarının internet üzerinden oynadıkları oyunlar hakkında dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Öte yandan Çin'de şimdiye kadar bu konuyla bağlantılı herhangi bir intihar vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Yaklaşık iki yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıktığı belirtilen internet oyunu, 50 talimat vererek oyunculardan bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler yer alıyor. Rusya'da son 6 ay içinde 130 gencin intihar olayıyla ilişkisi olabileceği gerekçesiyle "Mavi Balina" oyunu hakkında inceleme başlatılmıştı. Oyunun Rusya haricinde, Ukrayna, Kazakistan ve Kenya'da ergenlik çağındaki bazı gençlerin intiharına yol açtığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaçocukGençönce VatanSiber Güvenlik
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