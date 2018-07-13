Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89790
ALTIN
193.660
DOLAR
4.8505
STERLİN
6.3551
EURO
5.6385
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Deniz polisinden "trol" operasyonu
Deniz polisinden "trol" operasyonu

Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışı durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.

Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışı durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:03
0 Okunma
Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışı durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.

Söz konusu 33 ürünün satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) 5 Temmuz'da yaptığı uyarı üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca "valsartan" etken maddeli ilaçlarla ilgili inceleme başlatılmıştı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bunların kanserojen içerebileceği gerekçesiyle başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına ve içeriklere sahip "valsartan" etken maddeli 33 ürün için Çin'deki üretim tesisinden etken madde tedarik edildiği saptandı.

Bilimsel komisyonlarda ilaçların durumu görüşüldü ve gerekli tedbirlerin hızla alınması amacıyla Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi. Artık söz konusu ürünlerin satışı yapılamayacak.

Yetkililerce, piyasada "valsartan" etken maddeli, risk taşımayan eş değer ürünler bulunduğu, vatandaşların ilaca erişimde sıkıntı yaşamayacakları belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer ameliyatlarında yeni teknik
Akciğer ameliyatlarında yeni teknik
Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcaklık uyarısı
Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcaklık uyarısı
Hastaneler 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak
Hastaneler 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak
Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Güneş gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
Havuz kullanımında yanlış tercih hasta ediyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
'e-Nabız'ı 8 milyon kişi kullanıyor
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmda
Gambiyalı doktor eğitim aldığı Hacettepe'de şifa dağıtıyor
Gambiyalı doktor eğitim aldığı Hacettepe'de şifa dağıtıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ