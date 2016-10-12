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'C vitaminini gıdalardan alın'

Gripten korunmada önemli rol oynayan ve bağışıklık sistemini destekleyen C vitamininin, tabletler yerine gıdalar yoluyla alınması önerildi.

'C vitaminini gıdalardan alın'

Gripten korunmada önemli rol oynayan ve bağışıklık sistemini destekleyen C vitamininin, tabletler yerine gıdalar yoluyla alınması önerildi.

12 Ekim 2016 Çarşamba 10:22
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'C vitaminini gıdalardan alın'

 Gripten korunmada önemli rol oynayan ve bağışıklık sistemini destekleyen C vitamininin, tabletler yerine gıdalar yoluyla alınması önerildi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz mevsiminin sona ermesi ve havaların serinlemesiyle grip ve soğuk algınlığı vakaları arttı.

Grip ve soğuk algınlığıyla ilgili değerlendirmelerine açıklamada yer verilen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ali Asan, gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Asan, "Grip, hastaların öksürük veya aksırıkları sonrasında etrafa saçtıkları damlacıkların solunması veya bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesiyle bulaşır. Grip, yaklaşık bir hafta sürer. En sık görülen şikayetler, ani başlangıçlı yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, ciddi halsizlik, kuru öksürük ve boğaz ağrısıdır." ifadesini kullandı.

Gripten korunmada, kişisel hijyen kurallarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Asan, şunları kaydetti:

"Eller, sık sık bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Hasta kişilerin öksürüp aksırırken ağızlarını kolun iç kısmı ile kapatması ve karşıda bulunan kişilerin yüzüne doğru hapşırmaması, hastalığın yayılmasını önlemede çok önemlidir. Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir. Özellikle risk grubunda bulunanlar, grip aşılarını grip mevsimi boyunca yaptırmalı. Gripten korunmada diğer önemli faktör de beslenme. Günlük kalori ihtiyacının farklı besin gruplarından doğru oranlarda sağlanması, yeterli ve dengeli beslenme olarak adlandırılır. Sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebilmek için vücudumuz protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve su olmak üzere 6 temel kategoride besin ögesine ihtiyaç duymaktadır. Yetersiz veya dengesiz beslenme durumunda vücut ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamaya çalışır ve bu durum, çeşitli hastalıklar olarak bize geri döner. C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen önemli besinlerden biridir; suda çözünen vitaminlerdendir, vücut tarafından depolanmaz ve fazlası vücuttan atılır. Bu nedenle her gün yeniden alınması gerekir."

Portakal, greyfurt, karnabahar, kivi, brokoli, dolmalık biber, ıspanak, taze fasulye ve karalahananın C vitamini içerdiğini belirten Asan, "C vitamini ihtiyacının vitamin tabletleri yerine gıdalar yoluyla alınmasını öneriyoruz. Çünkü bu besinler, vücut için gerekli diğer mineraller açısından da zengindir. Orta boy bir portakal, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Ayrıca insanların günlük C vitamini ihtiyacı farklı olabilir. Sigara kullananlar, diyabet ve astım gibi rahatsızlıkları bulunanların C vitamini ihtiyacı yüksek olabilir. Bu tarz hastalığı olan kişiler, uygun beslenme konusunda uzman desteği almalıdır." ifadelerine yer verdi.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2016 10:23
Anahtar Kelimeler:
GripC VitaminiTabletGıda
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