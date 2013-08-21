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Büyükşehirlerde eczanelerin "kotası" doldu

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Kızılay, "Türkiye'de yeni düzenlemeye göre 21 bin 127 eczane olması gerekiyor, şu anda 24 bin 93 eczane var" dedi.

Büyükşehirlerde eczanelerin "kotası" doldu

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Kızılay, "Türkiye'de yeni düzenlemeye göre 21 bin 127 eczane olması gerekiyor, şu anda 24 bin 93 eczane var" dedi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 17:02
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Büyükşehirlerde eczanelerin
ANKARA 
 Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde eczaneler kotasını doldururken Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Van'da ise eczane açığı bulunuyor.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Harun Kızılay, AA muhabirine, doğru hizmet sunumu anlayışı kapsamında eczalerin illere göre dağılımının orantılı olması gerektiğini, kimi illerde yığılmalar olurken, kimi illerde sınırlı sayıda eczane bulunmasının doğru olmadığını söyledi.

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerde eczane sayısında ciddi artış yaşandığına işaret eden Kızılay, bu durumun eczane ekonomilerine olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanun'un, geçen yıl mayısta düzenlemeye tabi tutulduğunu anımsatan Kızılay, buna göre her 3 bin 500 kişiye bir eczane olacak şekilde bir planlama yapılacağını bildirdi. Kızılay, "Ama Türkiye'de mevcut duruma baktığımızda, büyük dengesizlikler söz konusu" dedi.

Kızılay, Türkiye'de yeni düzenlemeye göre "21 bin 127" eczane olması gerektiğini belirterek, "Şu anda 24 bin 93 eczane var. Dolayısıyla bizim 5 bin 213 tane fazlamız var. Bunun dışında 2 bin 247 eczane açılabilecek yer var. Fazlalık, büyükşehirlerde yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.  

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde açık var

En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya'da eczanelerin yoğunlaştığını aktaran Kızılay, "28 Ocak 2013 tarihli TÜİK nüfus bilgisi baz alınarak hesap yapıldığında, İstanbul'da bin 290, İzmir'de 614, Ankara'da 604,  Bursa'da 110 ve Konya'da 146 eczanenin fazla olduğu" bilgisini verdi.   

Bu şehirlerde de eczanelerin belli semtlerde toplandığına dikkati çeken Kızılay, fazlalılık tespit edilen illerin kimi semtlerinde ya da ilçelerinde de eczaneye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Harun Kızılay, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Van'da ise eczane açığı bulunduğuna işaret etti. 

"Bu yıldan itibaren eczane nüfusa göre açılabilecek"

İllerdeki fazla eczaneler için yapacak bir şey olmadığını ancak yeni eczane açılmaması için TEB'in sitesinden duyuru yaptıklarını anlatan Kızılay, şunları kaydetti:

"Artık, bu illerde yeni eczane açılmaması lazım. Bunun için yasal olarak buna engel bir durum yok ama ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar var. Yeni eczane açmayı düşünen meslektaşların, eczane fazlası olan illerde değil daha uygun illerde açmalarını tavsiye ediyoruz. 

Bu yıl, eczacılık fakültelerinde okumaya başlayacaklar, artık nüfusa göre eczane sınırlamasına uyacaklar. Mezun olduklarında, bir yıl herhangi bir eczanede yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundalar, ondan sonra da eczane açmaya elverişli yerlerde eczanelerini açabilirler. Buralarda çalıştıkları yıl kadar hizmet puanı kazanacaklar ve büşükşehirde nüfusa göre eczane açmaya ihtiyaç doğuracak bir artış olursa puanlarına göre sıralamaya girecekler. Puanı yüksek olan büyükşehirde eczane açabilecek. Buna göre, yeni mezunların büyükşehirlerde eczane açabilmesi en az 15-20 yıl mümkün olmayacak."

"Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı ve kontenjanlar yüzde 30 düşürülmeli"

Kızılay, 2023'e kadarki eczacı ihtiyacının bugün itibarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 10 yıl içinde eczacılık fakültelerinde okuyanlar bizim için fazladır. Yeni eczacılık fakültelerinin kesinlikle açılmaması gerekiyor ve mevcut kontenjanların yüzde 30 düşürülmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 17:03
Anahtar Kelimeler:
Türk Eczacıları Birliği
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