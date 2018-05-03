Bütünsel Sağlık Felsefesi İle Yola Çıkan Murad Cilt Bakım Ürünleri

Zamanın ilerlemesi ile cilt esnekliği kaybolur ve kırışıklıkların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Kırışıklıkları tamamen önlemek bir hayli zor olsa da Murad ürünleri ile bu kırışıklıkları en aza indirmek mümkündür. Cildi dış faktörlere karşı korumak gerekir.

Rüzgar, duman, toz, yer çekimi ve güneş gibi dışsal faktörler cilt üzerinde yoğun bir etkiye sahiptir. Cildin nem dengesi bozulabilir, esnekliği kaybolabilir ve ortaya kırışıklıklar çıkabilir. Bu ve bunun gibi birçok sonuçla rastlaşmak mümkündür. Cilde zararı olan etmenlere karşı önlem alınarak iyi düzeyde koruma sağlanması gerekir.

Murad Cilt Bakımı

Geliştirilen ürünler klasik cilt bakımından farklılık gösterir. Dermatolog Dr. Murad’ın geliştirmiş olduğu Murad cilt bakım ürünlerinde ultra güçlü ve profesyonel metot etkisi sağlanır. Geliştirilen ürünlerin etkisi kanıtlanmıştır. Tüketicilerin kullandıkları bu ürünlerden maksimum düzeyde fayda sağlaması hedef alınan en önemli konudur.

Buna göre cildin temizlenmesi ve tonikleme işleminde bakıma uygun hale gelmesine yer verilir. Sonraki aşamalarda kullanılacak olan ürünlerin cilde daha iyi nüfuz etmesi sağlanır. Onarma ile tüketicinin cildindeki problem konu alınır ve probleme uygun bir çözüm yöntemi sunulur. Sonuncu adım ise nemlendirme ve korumadır. Cildin nemlendirilmesine her daim ihtiyaç duyulur.

Nemlenen cilt elastikiyetini yeniden kazanır ve esnekliği de aynı oranda artar. Aynı zamanda cildi çevresel faktörlerden önemli oranda korur. 10 yıl süren klinik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan cilt bakımı adına 1 haftada etkisini önemli oranda gösteren ürünler problemli ciltlerde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Cilt Lekelerine Karşı Profesyonel Bakım Ürünleri

Lekelere karşı aydınlatıcı bakım serumu yeni nesil C vitamini, Hint özleri inciri ve Hexapeptit 2 içerir. Bu içerikler cildi aydınlatırken aynı zamanda cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur. 1 hafta içerisinde cilt üzerinde % 70 oranında aydınlatıcı görünümü vermeye yardımcıdır. Gün içerisinde 2 defa uygulanması ile kısa sürede beklenilen etkiler gözle görülür düzeye ulaşır.

Leke giderici ve onarıcı gece nemlendiricisi A, B5, C, E vitaminleri ve Shea yağı içerir. Cildi nemlendirirken hücre yenilenmesini sağlar. İçeriğinde bulunan yosun ve üzüm çekirdeği yağı ise çevresel faktörlerin cildi yaşlandırıcı etkilerine karşı önlem oluşturur.

Cilt lekelerine karşı farklı bir formda üretilen bakım kremi ise C vitaminli leke karşıtı gündüz nemlendiricisidir. İçeriğindeki SPF özelliği sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma etkisi yaratırken cildin nem dengesini de korumaya yardımcıdır. Anti-oksidanlar ile cilde daha sağlıklı bir görünüm verir.

Tahrişe Neden Olmadan Ölü Deriyi Nazikçe Temizleyen Gözenek Sıkılaştırıcı

Cildin gözenekli yapısı genellikle cilt gözeneklerinin temizlenmemesi nedeni ile ortaya çıkar. Cilt gözenekleri temizlenmezse gözenekler arasındaki kir kalıntıları cildin estetik görünümüne engel olur. Gözenek sıkılaştırıcı cilt pürüzsüzleştirici peeling ölü deriyi nazikçe soyarak ölü derinin gözenekler arasına dolmasına karşı önlem alır.

Canlandırıcı temizleme köpüğü çift işlevli formül etkisi gösterir. Cildi fazla yağından arındırıp cilt gözeneklerini sıkılaştırarak cildin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Cilt yumuşarken canlı bir görünümde sunar.