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Burun ameliyatlarında kalıcı tedavi

"Soğuk ablasyon yöntemi" ile nefes almayı zorlaştıran ve "et büyümesi" olarak bilinen dokular, yapıya zarar vermeden küçültülüyor

Burun ameliyatlarında kalıcı tedavi

"Soğuk ablasyon yöntemi" ile nefes almayı zorlaştıran ve "et büyümesi" olarak bilinen dokular, yapıya zarar vermeden küçültülüyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 12:33
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Burun ameliyatlarında kalıcı tedavi
ANKARA - Tıpta son yıllarda kullanılan ''soğuk ablasyon yöntemi'' ile nefes almayı zorlaştıran ve ''et büyümesi'' olarak bilinen dokular, yapıya zarar vermeden küçültülüyor.

Burun içinde büyüyen dokulara 40-45 derecede ısı ile enerji verilen yöntemle, dokunun yeniden büyümesinin ve nefes almayı zorlaştırmasının önüne geçiliyor.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Karaşen, şu bilgileri verdi: 
"Burundaki et büyümesinin soğuk ablasyon denilen yöntemle enerji vererek büzüp küçültüyoruz. Yöntemin en önemli avantajı bu dokuların çıkarılması sırasında burnun işlev gören dokusunun korunması. Radyo frekansa göre daha üstün bir teknolojiye sahip olan bu yöntemi bir süredir uyguluyor ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Radyo frekansta dokuya verdiğimiz ısı 75-80 derece olduğundan çevre dokulara zarar verebilir. Ancak soğuk ablasyonda 40-45 derece sıcaklıkta enerji verildiği için çevre dokular korunuyor. Bu dokuların yeniden büyümemesi için de işlemi birkaç kez tekrarlayabiliriz.''

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 04:34
Anahtar Kelimeler:
Burun
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