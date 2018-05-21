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Bursa'da endoskopik hipofiz cerrahisi ameliyatları başladı

Burundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Bursa'da endoskopik hipofiz cerrahisi ameliyatları başladı

Burundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:20
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Bursa'da endoskopik hipofiz cerrahisi ameliyatları başladı

Türkiye'de sayılı merkezlerde burundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatlarına, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aydemir tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa gerçekleştirilen operasyonda, endoskopik endonazal yöntemle burundan girilerek beyin tümörü ameliyatı yapıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Aydemir, hipofiz tümörlerinin genellikle iyi huylu olduğunu ancak aşırı kıllanma, kilo alma, vücutta lekelenmeler, adet düzensizliği, göğüslerden süt gelmesi, cinsel isteksizlik ve üreme fonksiyonlarında bozulma, yüz, el ve ayaklarda büyüme gibi etkilerin yanı sıra, görme kaybına neden olabileceğini bildirdi.

Aydemir, günümüzde endoskopik yaklaşımın hipofiz cerrahisinde daha yaygın olarak kullanıldığını ve daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Görme kaybı ve hormonal bozukluğa bağlı şikayetlerle hastanemize başvuran hastalarımıza öncelikle ayrıntılı kan ve radyolojik tetkikler yapılıyor. Hipofiz tümörü tanısı koyduğumuz hastalarımız için Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü ile ortak yaptığımız toplantılarda tümörün salgıladığı hormon ve bası etkisine göre tedavi yöntemine karar veriyoruz. Ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımızı, gerekli hazırlıklar yapılarak uygun koşullarda ameliyat ediyoruz. Biz cerrahi tedavide endoskopik yöntemle burundan hiçbir kesi yapılmadan bir kamera sistemiyle girip tümörü çıkartıyoruz."

Aydemir, bu yöntemle tümörün daha geniş oranda çıkartılmasının yanında burun içi yapıların zarar görmemesi, komplikasyon oranın düşük olması nedeniyle hastanede kalış süresinin azaldığını ve hastaların daha kısa sürede işlerine dönebildiklerini de sözlerine ekledi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy ise Bursa'nın Güney Marmara'da önemli bir merkez olduğunu aktararak, "İlimizde hipofiz cerrahisi gibi özellikli bir işlemin yapılabiliyor olması bizim ve hastalarımız açısından önemli bir kazanç. Bu tür özellikli cerrahi işlem hem endokrinoloji hem de beyin cerrahisi açısından deneyimli hekimlerin ekip çalışmasıyla mümkün oluyor. Endokrinoloji ve Beyin Cerrahisi hekimlerimizin katkıları ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde takip edilen hastalarımızı tedavilerinin ardından taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık MüdürlüğüBursaBursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma HastanesiDoç. Dr. Fatih Aydemir
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