BURSA - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Demir, melissa officinalis'in, endişe giderici ve sakinleştirici, antiviral ve antimikrobiyal, ağrı kesici ve antioksidan aktivitelere sahip olmasıyla dikkati çektiğini anlattı.



Demir, yaşlılık olarak kabul edilen 65 yaşın üzerindeki bunamanın ve idrak fonksiyonlarında bozulmanın en yaygın nedeninin alzheimer hastalığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen başlıca semptomların arasında idrak kabiliyeti bozukluğu ve hafıza kaybı yer almaktadır. Dil bozuklukları, depresyon, davranışsal problemler, ruh hali dengesizlikleri ve psikoz da alzheimer hastalığının ileri evreleri ile ilişkilendirilen durumlardandır."

Demir, "Araştırmalar sonucu elde edilen bulgular ile oğul otunun alzheimer hastalığının tedavisinde ve epilepside rol oynadığı söylenebilir. Son yıllarda Melissa officinalis kullanılarak yapılan nörolojik çalışmalar, bu bitkilerin asetilkolinesteraz aktivitesini inhibe ederek alzheimer ve epilepsi gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ortaya koymuştur" diye konuştu.