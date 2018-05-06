Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı
Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı
Antalyaspor Ankara deplasmanından istediğini aldı
Antalyaspor Ankara deplasmanından istediğini aldı
Miras İlk'le Karşımızda
Miras İlk'le Karşımızda
'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın' uyarısı
Son Dakika
'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

Bulaşıcı Hastalıklar En Çok Bebek Ve Çocukları Etkiliyor

Çocukken geçirdiğiniz hastalıkları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben bu yazıyı yayına hazırlarken birden Kabakulak hastalığımı hatırlardım. Çocuk da olsanız ateşler içinde yandığınızı ve gördüğünüz kabusları unutmuyorsunuz. Bulaşıcı hastalıklar bebek ve çocukların olduğu kadar ebeveynlerin de korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Evladının hastalandığını ve acı içinde olduğunu görmek elbette hiçbir anne babanın tercih etmediği bir durum.  Bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, en bilinen bulaşıcı çocuk hastalıklarının belirti ve tedavi yöntemlerini tüm ebeveynler için anlatıyor. Söz konusu çocuğunuzun sağlığı olunca tüm anne ve babaların ne kadar endişe içinde olduğunu biliyorum. Bunun için yazımızı ve doktorumuzun önerilerini mutlaka dikkatle okuyun. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Bulaşıcı Hastalıklar En Çok Bebek Ve Çocukları Etkiliyor

Çocukken geçirdiğiniz hastalıkları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben bu yazıyı yayına hazırlarken birden Kabakulak hastalığımı hatırlardım. Çocuk da olsanız ateşler içinde yandığınızı ve gördüğünüz kabusları unutmuyorsunuz. Bulaşıcı hastalıklar bebek ve çocukların olduğu kadar ebeveynlerin de korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Evladının hastalandığını ve acı içinde olduğunu görmek elbette hiçbir anne babanın tercih etmediği bir durum.  Bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, en bilinen bulaşıcı çocuk hastalıklarının belirti ve tedavi yöntemlerini tüm ebeveynler için anlatıyor. Söz konusu çocuğunuzun sağlığı olunca tüm anne ve babaların ne kadar endişe içinde olduğunu biliyorum. Bunun için yazımızı ve doktorumuzun önerilerini mutlaka dikkatle okuyun. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

06 Mayıs 2018 Pazar 19:28
0 Okunma
Bulaşıcı Hastalıklar En Çok Bebek Ve Çocukları Etkiliyor

Haber: Sumru Aydın

Kızamık Nedir? Nasıl Bulaşır?

Genellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülen kızamık, kızamık virüsünün sebep olduğu buluşıcı bir hastalıktır. Bu virüsler; öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. İlk belirtilerin ortaya çıkması yaklaşık 10-12, kuluçka  kızarıklıkların ortaya çıkması ise 14 gün sürer. Her çocuğun mutlaka kızamık aşısı olması gerekir.

Hastalığın ilk belirtileri;

  • Halsizlik,
  • Burun akıntısı,
  • Öksürük,
  • Gözlerde sulanma,
  • Işığa bakamama,
  • Yanakların iç kısmında görülen kırmızı beyaz lekeler şeklindedir.

Daha sonra ise;

  • 40 dereceye kadar ateş görülür.
  • 2. günün sonunda ateş düşmeye başlar.
  • Kulakların arkasında, saç çizgisi boyunca yanaklarda ve boyun yanlarında döküntüler gözlemlenir.
  • Daha sonraki günlerde bu döküntüler yayılır ve kabarık hale gelir.
  • İlk kırmızı lekelerin görülmesinden 6 gün sonra döküntüler azalmaya ateş de gittikçe düşmeye başlar.
  • En sonunda ise lekeler silinmeye başlar, silinme esnasında hafif soyulmalar olabilir.

Kızamık tedavisinde destekleyici tedaviler dışında özel bir yöntem yoktur. Ancak kızamığın yol açabileceği hastalıklar açısından komplikasyonlar izlenmelidir. 

Su Çiçeğine Dikkat!

Varicella zoster virüsünün (VZV) sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı hastalık türüne su çiçeği denir. %95 oranla 15 yaşın altındaki çocuklarda görülen suçiçeği, gövde ve yüzde ventrikül tarzı döküntü şeklinde görülür. Döküntüler kabuklaşana kadar bulaşıcıdır.

  • Cilt döküntüsü,
  • Kaşınma,
  • Kızarıklık,
  • Yüksek ateş,
  • Halsizlik,
  • Burun akıntısı,

Bulaşıcılık oranı hayli yüksek olan su çiçeğinde kuluçka döneminden yaklaşık 2 hafta sonra döküntüler oluşmaya başlar. Bu döküntüler kendini, içi su kabarcıklar şeklinde gösterir. Yüz, saç derisi, boyun, göbek ve sırt bölgesinde görülen kabarcıklar kızarıktır ve kaşıntıya yol açar. Yaklaşık 10-15 gün arası süren su çiçeğinde kabarcıkların kendisini yenileme riski vardır. 

Suçiçeği Geçiren Çocuğunuza Asprin Vermeyin!

Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan ve su çiçeği geçiren çocukların büyük kısmı yatak istirahati, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü ile tedavi edilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Reye Sendromu riski sebebiyle su çiçeği geçiren çocuklara kesinlikle aspirin verilmemelidir.

İşte Kabakulak Hastalığının Belirtileri!

Tükürük bezlerinde şişme olarak görülen kabakulak en çok çocuklarda görülüyor. Esneme ve öksürük yolu ile bulaşan kabakulak, kulak arkasında şişme olarak kendini gösterir. Kabakulak virüsünün kuluçka süresi genellikle 12-25 gün arasındadır. 

  • Yüksek ateş,
  • Baş ağrısı,
  • Kas ağrıları,
  • Yorgunluk,
  • İştah kaybı,
  • Kulak altında oluşan şişlikler,

Özellikle çocuklarda meydana gelen kabakulak hastalığının belirtilerinden herhangi biri meydana geldiğinde mutlaka bir doktora gitmeniz gerekmektedir. Doktorun vereceği ilaçlar dışında, çocukların dinlenmesi ve bol bol sıvı alması önerilir.

Bebek Ve Çocuklarda Görülen Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

Uçuk hastalığı: Herpes virüsünün sebep olduğu uçuk hastalığı, 3-18 aylık bebeklerde görülür. Döküntülü bir hastalık olan uçuk hastalığının kuluçka dönemi 5-15 gündür. Hastalığın belirtileri; huzursuzluk, iştahsızlık, yüksek ateş, gövde, boyun ve kollarda görülen kırmızı döküntüler.

Kızamıkçık: Genel olarak kış ve ilkbahar mevsiminde görülen kızamıkçıktan korunmanın yolu aşıdır. Aşı dışında bir tedavi şekli olmayan kızamıkçığı bir kere geçirdikten sonra vücut bağışıklık kazanır. 14-21 günlük kuluçka dönemi olan hastalıkta yüzde pembe renkli döküntüler gözlemlenir. Bu durum 4-5 gün sonunda son bulur.

Boğmaca: Damlacık yoluyla bulaşan hastalığın kuluçka dönemi 7-10 gündür. Çok bulaşıcı bir hastalık olan boğmaca kuluçka dönemi dahil 30-40 gün boyunca bulaşma riskini korur. Önce kuru öksürük ve hafif ateş görülür. 1-2 hafta içinde nöbet şeklinde öksürük krizi (kentöz öksürük), öksürme esnasında ciltte kızarma, morarma ve terleme olabilir. Çok küçük bebeklerde solunum durması olabilir. Öksürük sonrası genellikle kusarak balgam çıkarılır. Bu aşamada doktor kontrolü şarttır. Bebeklerin hastanede gözetim altında tutulması gerekebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı HastalıklarÖnce Vatan GazetesiÇocuklarAvrasya Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karatay'dan sağlıklı beslenme için öneriler
Karatay'dan sağlıklı beslenme için öneriler
Bütünsel Sağlık Felsefesi İle Yola Çıkan Murad Cilt Bakım Ürünleri
Bütünsel Sağlık Felsefesi İle Yola Çıkan Murad Cilt Bakım Ürünleri
Kadınlarda astım sıklığı daha yüksek
Kadınlarda astım sıklığı daha yüksek
Rektum tümörüne neştersiz çözüm
Rektum tümörüne neştersiz çözüm
Ağrı Kesicinin Etki Etmediği Bir Hastalık: Nöropatik Ağrı
Ağrı Kesicinin Etki Etmediği Bir Hastalık: Nöropatik Ağrı
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
'Türkiye'de yüzde 53 ile sezaryen, alarm verici boyutta'
'Türkiye'de yüzde 53 ile sezaryen, alarm verici boyutta'
Zamanında yapılan aşı kanserden de koruyor
Zamanında yapılan aşı kanserden de koruyor
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ