Bu kadarını beklemiyordum

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'nin 4. yüz naklinin gerçekleştirildiği Turan Çolak'ın fotoğraf ve görüntüleri, basın mensuplarına dağıtıldı. Prof. Dr. Ömer Özkan, Turan Çolak'ta herşeyin yolunda gittiğini, ancak artık biraz daha temkinli davrandıklarını kaydetti. Gelecek haftadan itibaren serbest olarak dışarı çıkmaya ve günlük yaşama adapte olmaya başlayacağını anlatan Özkan, fizik tedaviye de başladıklarını söyledi.



''Gençleşmişim''



Akdeniz Üniversitesi tarafından basın mensuplarına dağıtılan görüntüde, Turan Çolak'ın aynada ilk kez yüzünü görmesi yer aldı. Çolak ile yapılan görüşmede, bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini söyledi. Operasyonu gerçekleştiren öğretim üyelerine teşekkür eden Çolak, şunları söyledi:

''Bu kadar beklemiyordum, gördüğüm anda çok şaşırdım. Gençleşmişim. Bu yüzü bağışlayan ailenin sayesinde oldu bu. Arada yaş farkı var. Ona rağmen yüzüm çok güzel oturmuş. Sağolsun Ömer Hocam, diğer hocalarım sayesinde çok güzel bir yüze kavuşmuşum. Bu zamana kadar yaşantım var sayılmaz bizim için. Bundan sonrası aynı, çalışmaya devam edeceğim. Daha önce psikolojik sorunlar yaşadım. Her gün bir sorun yaşıyordum. Ama hiç olmazsa bu sorunları yaşamayacağız. Hayatımız daha güzel olacak.''