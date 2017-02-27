Boyun fıtığınız mı var?

Haber: Sumru Aydın

Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi, çıkması sonucu, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalığa denir. Avrasya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Ayhan Evliyaoğlu, Kas ve eklem ağrılarına bağlı olarak yılda en az bir defa boyun ağrısı çekilebileceğini, bu tür ağrıları boyun fıtığıyla karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Duruş bozuklukları, ağır kaldırma ve ters hareketlerin boyun fıtığına neden olan faktörlerin başında geldiğini unutmayalım ve çalışırken ergonomimizi düzeltmek, spor, esnetme ve germe hareketleriyle boyun egzersizi yapmak gerektiğini unutmayalım. Herkese sağlıklı ve mutlu haftalar dilerim.

Boyun Fıtığı Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

Boyun fıtığının, boyun kemikleri arasında bulunan disklerin omuriliğe ve omurilikten çıkan sinirlere yaptığı baskı sonucunda oluşur. Boyun fıtığı ağrılarının, boyundan kola ve omuza doğru yayılan, şiddetli ağrılar şeklinde kendini gösterir. Ağrılar özellikle geceleri şiddetlenir. Geceleri ortaya çıkan ağrılar sebebiyle hasta, hangi yastıkta yatacağını ya da kolunu nereye koyacağını bilemez.

İşte boyun fıtığının belirtileri:

-Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık

-Enseden kol veya kollara bazen art kafaya, göğse ve sırta yayılabilen ağrı

-Kollar ve/veya ellerde uyuşma hissi

-Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar

-Kol ve/veya ellerde kas gücü azalması (elinden sık sık bir şeyleri düşürme, kavrama güçlüğü)

-Ağrı özellikle gece uykuda aşırı derecede artar

TEDAVİ YÖNTEMİ FITIĞIN DERECESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Boyun fıtığı tedavisinin hastadaki fıtığın derecesine ve cinsine göre değişiyor. Boyun fıtığı tedavisinde, tanı yöntemlerimiz olan MR, EMG ile hastanın durumunu değerlendirip, tedavi şeklinin ne olacağına karar veriyoruz. Kuvvet ve duyu kaybının belirgin, ağrıların ise çok şiddetli olduğu, omuriliğe ve omurilikten çıkan sinirlere basan ve sıkıştıran ileri derecedeki fıtıklarda özellikle ameliyatı tercih ediyoruz. Hafif fıtıklarda ise, ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerle uyguladığımız ilaç tedavisi ya da fizik tedavi ve enjeksiyon yöntemiyle uyguladığımız tedavi şekilleri yeterli olabilir.

“TETİKLEYİCİ UNSURLARA DİKKAT EDİLMELİ”

Boyun fıtığına yakalanmamak için önlem almanın mümkündür . Sigara kullanımı disklerde dejenerasyona, bozulmaya ve fıtıklaşmaya neden olur. Boynumuzun zorlanması gibi durumlar ileride boyun fıtığına yol açabilir. Yaşımız ilerledikçe disk yapısının içerisindeki su miktarı azalır. Su miktarı azaldıkça da kıkırdaksı yapının bütünlüğü bozulmaya başlar, ufak çatlaklar oluşur ve giderek, ortadaki daha elastik olan kısım dışarıya doğru baskı yapmaya başlar. Bu çatlaklar ise gelişir, yırtılabilir ve arkadaki sinire ya da omuriliğe baskı yapmaya başlar. Boyun fıtığı dediğimiz hastalık da zaten bu durumun oluşması halidir. Duruş bozuklukları, ağır kaldırma ve ters hareketler gibi durumların hepsi boyun fıtığı için tetikleyici unsurlardır. Çalışırken ergonomimizi düzeltmek, spor, esnetme ve germe hareketleriyle boyun egzersizi yapmak gerekir.

“BOYUN FITIĞI AMELİYATINDAN KORKMAYIN”

Boyun fıtığı ameliyatından korkmamak gerekiyor. Şu andaki teknoloji oldukça ilerlemiş durumda. Bu ameliyatlar mikro cerrahi olarak, önden veya arkadan olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Zaman içerisinde teknikler çok gelişti ve ameliyatlar çok daha güvenli hale geldi. Önden yaptığımız boyun fıtığı ameliyatlarında, oradaki diski boşaltıp, baskıyı ortadan kaldırıyoruz ve araya ya kafes dediğimiz kemik aşı ya da disk protezi dediğimiz yapay protezler yerleştiriyoruz. Arkadan yaptığımız ameliyatlarda ise oradaki ufak fıtıkları boşaltabiliyoruz. Bu yöntemlere, hastanın bulgularına ya da diskin nereden baskı yaptığına göre karar veriyor.