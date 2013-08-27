BOYUN FITIĞI AMELİYATINDAN KORKMAYIN!

Boyun fıtığı riski taşıyan bir hasta size hangi şikayetler ile başvuruyor?

İlk şikayeti etbetteki boyun ağrısıdır. Boyundan başlayıp kürek kemiğine ve oradan kola, bazen göğüse doğru yayılan bir ağrı mevcuttur. Boyun ağrısının yanı sıra yarım baş ağrıları da olabilir. Bazı pozisyonlar ve hareketlerde ağrı daha artabilir. Özellikle gece ağrıları belirgindir, hasta ağrılardan dolayı uyumakta zorlanır, yastık beğenemez.

Güç kaybı ve uyuşma yaşadığı bir diğer şikayettir. Omuzdan kola yayılan uyuşma, kollarda ve ellerde kuvvet kaybı görülebilir. Hasta bazen bardak vs tutamadığını elinden düşürdüğünü ifade eder. Ağır fıtıklarda bacakları da etkileyen hafif felç tablosu görülebilir. İdrar ve gaita tutamama şikayetleri gelişebilir.

Boyun fıtığında ilk tedavi yönteminiz nedir?

İlaç tedavisi, hareket kısıtlaması, dinlenme, fizik tedavi programları ve boyun bölgesine yapılacak enjeksiyon uygulamaları cerrahi dışı tedavilerin başlıcalarıdır.

İlaç tedavisinde ağrı kesici analjezik ve nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ile kas gevşetici ilaçlar kullanılır. Amaç kasılmış boyun kaslarını gevşeterek spazmı çözüp boynu rahatlatmak, hafif ve başlangıç düzeyindeki fıtıklarda, kasılmaya bağlı sinirlerin sıkışmasını serbestleştirmektir. Antienflamatuar etki de sıkışmış sinirdeki ödem ve enflamasyonu azaltır.

Fizik tedavi uygulamaları, epidural veya ağrı tetik bölgelerine enjeksiyon uygulamaları , masaj , boyunluk kullanımı bu tedavi seçenekleri içerisindedir.

Cerrahi Tedavi sürecinden bahseder misiniz? Hangi durumlarda cerrahi tedavi uyguluyorsunuz?

Cerrahi tedavi seçeneği ise yukarıda sözü edilen tıbbi tedaviye yanıt alınamayan, güç kaybı olan, belirgin omurilik ve/veya sinir kökü basısı saptanan hastalara önerilir.

Boyun fıtığı ameliyatları mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle uygulanır. Cerrahide amaç sinire bası yapan fıtığın temizlenip basının kaldırılarak sinirin rahatlatılmasıdır. Boyun fıtığı cerrahisi boynun önünden veya arkadan enseden yaklaşılarak yapılabilir. Her 2 yaklaşımın da kendine özel avantaj ve dezavantajları vardır. Fıtığın konumuna göre ve diğer faktörler değerlendirilerek bu yaklaşımlardan biri uygulanır.

Bası yapan diskin çıkartılması sonrasında omurların arasına kafes (cage) denen içinde kemik aşı bulunan karbon veya titanyumdan yapılmış implant yerleştirilerek füzyon (omurların kaynaması)uygulaması veya o seviyedeki hareketliliği korumak için disk protezi yerleştirilmesi yöntemleri uygulanabilir. Birden fazla fıtıklarda olduğu gibi bazı durumlarda stabilizasyonu sağlamak ve füzyonu arttırmak için vida plak sistemi ile enstrumantasyon yapılabilir.

Cerrahi tedaviden sonra hastayı ne kadar sürede taburcu ediyorsunuz? Ameliyat sonrası oluşabilecek sıkıntılar nelerdir?

Ameliyat sonrası hasta aynı gün ayağa kaldırılır. Hastanede kalış süresi genelde 1 gündür. Hastanın ağrıları büyük oranda geçer, kuvveti hızla düzelir. Uyuşukluk biraz daha geç düzelir. Önden yapılan ameliyatlarda ilk 1-2 gün boğaz ağrısı veya yutkunurken ağrı görülebilir. Ameliyat sonrası omurlararası kemik füzyon yapılan hastalara 3-4 hafta boyunluk kullanması önerilebilir.

Boyun fıtığını önlemek ne kadar mümkündür? Riski azaltmak için önerileriniz nelerdir?

Doğru kaldırma tekniklerini kullanın. Sırtınızı düz tutarak dizlerinizi bükün ve yükü desteklemek yardımcı olmak için güçlü bacak kasları kullanın. Her iki kolda dengeli yük taşıyın. Çanta taşıyorsanız çantanızı hafifletin.

Masa başı çalışma pozisyonunuzu ergonomik hale getirin. Bilgisayar ekranını göz hizasına yakın konumlayın. Sürekli baş öne eğik ve yana dönük pozisyonlardan kaçının.

Uygun yastık ve ortopedik yatakta uyuyun

Oturma, uyku ve yürüyüş pozisyonlarınıza dikkat edin.

Uzun süreli oturmanız gerektiğinde ara ara esneme ve germe egzersizleri yapın

Boyun,sırt, bacaklar ve karın kaslarını güçlü tutmak için düzenli egzersiz yapın. Esneklik ve kuvveti dengede tutacak bir egzersiz programı uygulayın.

Yüzme, pilates, aerobik ve yürüyüş önereceğimiz sporlardır.

Sigarayı bırakın.

Sağlıklı ve dengeli beslenin.



ÇETİN AYHAN ELİYAOĞLU ÖZGEÇMİŞİ

1964 Ankara doğumlu.1988 Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu.1995 yılında Ankara Numune eğitim araştırma hastanesinde nöroşirurji ihtisasını tamamladı. 1997-1998 yılları arası Boston Harvard Üniversitesinde Brigham Women’s Hospitalda noroonkoloji research fellowluğu yaptı.1996-2001 yılları arası Kocaeli Üniversitesi ve 2001-2009 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde Akademik Çalışmalarını devam ettirdi.2005 Doçentlik ünvanı aldı. 2006-2009 yılları arası anabilim dalı başkanlığı yaptı. 2009 yılından beri özel sektörde çalışıyor. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.