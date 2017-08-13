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Botoks hakkında bilmeniz gereken her şey

Yaşlanıyoruz bu doğru! Hem de 35 yaşından sonra yaşlanmanın izlerini öyle bir fark ediyoruz ki hemen doktorlara koşmaya başlıyoruz. Kim yaşlanmayı ister ki? Doğrusu ben istemiyorum. Kalbinizin 20’li yaşlarda attığı halde 50 yaşını göstermek hiç adil değil! Eskiden botoks konusu açıldığında yüzümü biraz ekşitir, bu konudan hoşlanmadığımı hemen belli ederdim. Ama zaman geçince ve izlerini de bırakmaya başlayınca Botoks ve Dolgu gibi uygulamalara bir başka gözle bakıyorum. Evet, neden olmasın? Doğru ellerde yapılacaksa ben varım! Bazıları güzel yaşlanmaktan bahsediyor ama ben gerçekten yaşlanmaktan hoşlanmıyorum. Bunun için Avrasya Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı’nın Botoks hakkındaki yazısını bu haftaki köşemde oldukça dikkatle hazırladım. Sormak istediğiniz sorularınızı İnternet sitemiz www.oncevatan.com.tr’den haberimizin altına yazarsanız hocamıza en kısa sürede ileteceğiz. Yaşlanmaya karşıt olan tüm kadınları bu yazıyı okumaya davet ediyorum. Sevgiler…

Botoks hakkında bilmeniz gereken her şey

Yaşlanıyoruz bu doğru! Hem de 35 yaşından sonra yaşlanmanın izlerini öyle bir fark ediyoruz ki hemen doktorlara koşmaya başlıyoruz. Kim yaşlanmayı ister ki? Doğrusu ben istemiyorum. Kalbinizin 20’li yaşlarda attığı halde 50 yaşını göstermek hiç adil değil! Eskiden botoks konusu açıldığında yüzümü biraz ekşitir, bu konudan hoşlanmadığımı hemen belli ederdim. Ama zaman geçince ve izlerini de bırakmaya başlayınca Botoks ve Dolgu gibi uygulamalara bir başka gözle bakıyorum. Evet, neden olmasın? Doğru ellerde yapılacaksa ben varım! Bazıları güzel yaşlanmaktan bahsediyor ama ben gerçekten yaşlanmaktan hoşlanmıyorum. Bunun için Avrasya Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı’nın Botoks hakkındaki yazısını bu haftaki köşemde oldukça dikkatle hazırladım. Sormak istediğiniz sorularınızı İnternet sitemiz www.oncevatan.com.tr’den haberimizin altına yazarsanız hocamıza en kısa sürede ileteceğiz. Yaşlanmaya karşıt olan tüm kadınları bu yazıyı okumaya davet ediyorum. Sevgiler…

13 Ağustos 2017 Pazar 21:18
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Botoks hakkında bilmeniz gereken her şey

Haber: Sumru Aydın

Botoks Nedir?

Botoks Closetiridium Botulinium isimli bakteriden elde edilen bir tür zehirdir. Kasları felç eder, spastiklerde kas kasılmalarını engellemede kullanırken keşfedilerek estetik alanında kullanılmaya başlanmıştır.

Botoks’tan Hangi Durumlarda Faydalanabiliriz?

Yüzümüzdeki kaslar yüz hareketlerini yapmamıza yarar. Yıllar içinde yoğun kullanıma bağlı kaslar gözle görülür bir şekilde çizgi ve kırışıklık oluşturur. Bu da yüzümüzü olduğumuzdan yaşlı gösterir. Bu aşamada botoks devreye girerek bu çizgi ve kırışıklıkların azalmasını sağlar. Yüzde özellikle göz kenarlarındaki ,kaş arasındaki, alındaki, üst dudaktaki ve boyundaki kırışıklıklarda kullanılır.

Botoksun Kullanım Alanları Nerelerdir? İlk Uygulamada Etkisini Ne Zaman Hissederiz?

Tıbbın diğer alanlarında migren ağrıları, spastikler, makattaki çatlaklarda, koltuk altı ve el ayak terlemelerinde isteğe göre kullanılır. Kırışıklıkların oluşmaya başlaması ile botoks kullanımı başlayabilir. Yineleyen uygulamalarda eski kırışık oluşumunu azaltır,  yeni kırışık oluşumunu da engeller. İlk uygulamalarda etkisi en erken 3-4 günde belirmeye başlar, bir haftada tam belirginleşir .İlk uygulamalarda etkisi 3-4 ay sürer.Yineleyen uygulamalarda etki 6-8 aya kadar uzayabilir.

Hangi Hastalık Gruplarına Sahip Olanlarda Botoks Uygulaması Yapılamaz?

Kas  hastalığı olanlarda, MS hastalarında, bazı antibiyotik kullanımlarında, yumurta alerjisi olanlarda, gebelerde ve emziren annelerde yapılmaz. Bazı tansiyon ilaçları da etki süresini azaltabilir. Kan sulandırıcı kullananlarda morarma olabilir. Uygulama sırasında ciltte enfeksiyon veya egzama tarzı rahatsızlıklar varsa uygulama tedavi sonrasına ertelenebilir. Uygulama toplam süresi 15-20 dakikadır. Ağrısız bir uygulamadır.Hassas kişilerde krem anestezi yapılabilir.

Botoks’un Uygulama Dozajından Bahseder misiniz?

Botoks uygulamasında hastanın isteğine göre doz ayarlanır. Buna göre kaslar tamamen hareketsiz olabileceği gibi hafif hareketlide kalabilir. Botoks sonuçta bir ilaç enjeksiyonu olduğundan alerjik reaksiyon gelişmesi riski bulunduğundan mutlaka hekim tarafından (Dermatalog veya Plastik Cerrah)hastane şartlarında yapılmalıdır.

Aşırı Terlemede Botoks’un Faydasından Bahseder Misiniz?

Koltuk altı, yüz ver avuç içindeki aşırı terlemelerde kullanılır. Etki mekanizması toksinin ter bezini uyaran sinirleri geçici olarak felç etmesidir.Herhangi bir yan etkisi yoktur.Krem anestezi ile uygulanır, hafif ağrılı olabilir.Etki 6 ay kadar sürer.Koltuk altı terlemeleri en yüksek başarı oranına sahiptir.El içi sonra gelir.Ayak tabanı en az cevap alınan uygulamadır.

Peki Dolgu Uygulamalarının Etkisi Ne Kadar Sürer? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Dolgu uygulamalarında en çok kullanılan dolgu malzemesi hyalüronik asittir. Yaş ilerledikçe cildimizdeki kolajen elastik doku ve hyalüronik asit azalır. Bu uygulama ile istenen bölgelere hyalüronik asit enjekte edilerek yoğunluk sağlanır.Bu madde su tutucu olduğundan çökme ve kırışıklıkları düzeltir.Bu tedavi ile cilt daha pürüzsüz olur. İzler düzleştirilir. Kolajen liflerin oluşumu ve iyileşmesine yardımcı olur.Yüzde çökme ve kırışıklık bölgelerinin toparlanmasını sağlar.Dolgu uygulamaları yüzdeki ince ve derin kırışıklıkları düzeltmede, dudakların dolgunlaştırılmasında, dudak üstü çizgilerin silinmesi, kontürün belirginleştirilmesi ,yanaklar ve çeneye hacim verilmesi için yapılır.Aynı şekilde el sırtındaki kırışıklıkların düzeltilmesi, burun kontürünün iyileştirilmesi içinde kullanılır. Uygulama öncesi gerekli yerlere krem anestezi kullanılır.İnce bir iğne yardımı ile uygulama yapılır.İlk anda etki fark edilir, fakat su tutma kapasitesi nedeni ile giderek etki artar.Kullanılan dolgu tipine göre 6 ay – 1.5 yıl arasında etki sürer.

Dolgu uygulamalarının herhangi bir yan etkisi yoktur. Yüzdeki yerleşik damar ve sinirlere dikkat edilerek uygulama yapılması gerektiğinden mutlaka hekim tarafından hastane şartlarında yapılmalıdır.

                                                                                                   

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya HospitalÖnce Vatan GazetesiSumru Aydın
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