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Bisiklet kullanmak ömrü uzatıyor

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli bisiklet kullananlar, kullanmayanlara göre 6 ay daha uzun yaşıyor.

Bisiklet kullanmak ömrü uzatıyor

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, düzenli bisiklet kullananlar, kullanmayanlara göre 6 ay daha uzun yaşıyor.

22 Haziran 2015 Pazartesi 16:40
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Bisiklet kullanmak ömrü uzatıyor
LAHEY - Düzenli bisiklet kullanmanın insan ömrünü 6 ay uzatabildiği belirtildi.

Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi’nde konuyla ilgili yapılan bir araştırma, düzenli olarak bisiklet kullananların bisiklete binmeyenlere oranla daha fazla yaşama şansına sahip olduklarını ortaya koydu.  

İstatistiklere göre Hollandalıların haftada ortalama 75 dakika bisiklete bindiklerine yer verilen araştırmada, ülkedeki yaşam süresi göz önüne alındığında bunun insanların ömrünü bisiklete binmeyenlere oranla toplamda yaklaşık 6 ay kadar uzattığı kaydedildi. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu verilerinin yanı sıra 50 bin kişiyle yapılan anket sonucuna dayandırılan araştırmada, ülkede yılda yaklaşık 11 bin kişi bisiklet kullanımından dolayı daha uzun yaşama şansı yakalıyor.

Bisiklet kullanmanın sağlığa katkısının bilindiğini ama bunun sayısal olarak ilk kez tespit edildiğini belirten araştırmacılar, elde edilen verilerden sonra bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve alt yapının geliştirilmesi konularına daha çok ağırlık verilmesi gerektiği düşüncesini dile getirdi.

Dünyada bisikletin en fazla kullanıldığı ülkeler arasında yer alan 16 milyon nüfuslu Hollanda’da yaklaşık 18 milyon bisiklet bulunuyor. 

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 08:41
Anahtar Kelimeler:
Bisikletömür önce Vatan
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