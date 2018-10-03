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BIOTIGE ile sağlıklı saçlar

Yüzyıllardır kullanılan bitkilerdeki mucizevi etkileri, bilim ve teknolojiyle birleştirerek etkili ve doğal çözümler üretmeyi hedefler. Saçlarınız ve cildiniz için bitkilerin kendilerini yenileme özelliğinden faydalanır. Doğanın zenginliklerinden yararlanarak bitki dünyasını kozmetik ürünlerle birleştirmektedir.

BIOTIGE ile sağlıklı saçlar

Yüzyıllardır kullanılan bitkilerdeki mucizevi etkileri, bilim ve teknolojiyle birleştirerek etkili ve doğal çözümler üretmeyi hedefler. Saçlarınız ve cildiniz için bitkilerin kendilerini yenileme özelliğinden faydalanır. Doğanın zenginliklerinden yararlanarak bitki dünyasını kozmetik ürünlerle birleştirmektedir.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:33
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BIOTIGE ile sağlıklı saçlar

BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI KURU, YIPRANMIŞ VE BOYALI SAÇLARA ÖZEL

NEMLENDİRİCİ BAKIM At Kuyruğu Bitkisi Özü ile saçı besler ve saçların güçlenerek uzamasına yardımcı olur. At Kuyruğu bitkisi özünün nemlendirici etkisi sayesinde saçları nemlendirmeye, ipeksi, dolgun ve parlak görünmesine yardımcı olur.  Kuşburnu özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saça ışıltı ve canlılık verir, saç kırıklarını onarır. Kuru yıpranmış ve boyalı saçlarda nemlendirici etkisiyle bakım sağlar. Paraben+Parafin içermez.

BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI

GÜÇ ve DİRENÇ

At Kuyruğu Bitkisi Özü ile zenginleştirilmiş BIOTIGE Saç Dökülmesine Karşı GÜÇ ve DİRENÇ Şampuanı saçlara bakım yapar, saçları beslemeye ve saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Menekşe özü ile zenginleştirilmiş formülüyle saça ışıltı ve canlılık verir, saç kırıklarını onarır. Saç teline güç ve direnç sağlar.

Paraben+Parafin içermez.

*Koparak dökülmelere karşı 

BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI İNCE TELLİ VE YAĞLI SAÇLARA ÖZEL

ARINDIRICI BAKIM

At Kuyruğu Bitkisi Özü ile saçı besler ve saçların güçlenerek uzamasına yardımcı olur. At Kuyruğu bitkisi özünde bulunan fitosteroller, mineraller ve fenolik bileşikler saç derisi üzerinde yağın azalmasını destekler.

Fesleğen özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçları besler ve canlandırır. Saç derisindeki yağ dengesini korumaya yardımcı olur. İnce telli ve yağlı saçlar için arındırıcı bakım sağlar.

Paraben+Parafin içermez.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BIOTIGESağlıklı SaçlarSaç Bakımı
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