BIOTIGE ile sağlıklı saçlar

BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI KURU, YIPRANMIŞ VE BOYALI SAÇLARA ÖZEL
NEMLENDİRİCİ BAKIM At Kuyruğu Bitkisi Özü ile saçı besler ve saçların güçlenerek uzamasına yardımcı olur. At Kuyruğu bitkisi özünün nemlendirici etkisi sayesinde saçları nemlendirmeye, ipeksi, dolgun ve parlak görünmesine yardımcı olur. Kuşburnu özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saça ışıltı ve canlılık verir, saç kırıklarını onarır. Kuru yıpranmış ve boyalı saçlarda nemlendirici etkisiyle bakım sağlar. Paraben+Parafin içermez.
BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI
GÜÇ ve DİRENÇ
At Kuyruğu Bitkisi Özü ile zenginleştirilmiş BIOTIGE Saç Dökülmesine Karşı GÜÇ ve DİRENÇ Şampuanı saçlara bakım yapar, saçları beslemeye ve saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Menekşe özü ile zenginleştirilmiş formülüyle saça ışıltı ve canlılık verir, saç kırıklarını onarır. Saç teline güç ve direnç sağlar.
Paraben+Parafin içermez.
*Koparak dökülmelere karşı
BIOTIGE AT KUYRUĞU ŞAMPUANI İNCE TELLİ VE YAĞLI SAÇLARA ÖZEL
ARINDIRICI BAKIM
At Kuyruğu Bitkisi Özü ile saçı besler ve saçların güçlenerek uzamasına yardımcı olur. At Kuyruğu bitkisi özünde bulunan fitosteroller, mineraller ve fenolik bileşikler saç derisi üzerinde yağın azalmasını destekler.
Fesleğen özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçları besler ve canlandırır. Saç derisindeki yağ dengesini korumaya yardımcı olur. İnce telli ve yağlı saçlar için arındırıcı bakım sağlar.Paraben+Parafin içermez.
Önce Vatan Gazetesi