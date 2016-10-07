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Bilgi Güvenliği Antalya da bir Kongrede Tartışılacak

Sağlıkta Bilgi Güvenliği 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya da düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresinde Uluslararası kapsamda düzenlenecektir.

Bilgi Güvenliği Antalya da bir Kongrede Tartışılacak

Sağlıkta Bilgi Güvenliği 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya da düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresinde Uluslararası kapsamda düzenlenecektir.

07 Ekim 2016 Cuma 10:18
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Bilgi Güvenliği Antalya da bir Kongrede Tartışılacak

Kongrenin Ana Teması “Dünyada Sağlıkta Bilgi Güvenliği Sistemleri ve Çalışmaları” olarak belirlenmiş olup Kongre Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD) ve Amerika Kalite Enstitüsü American Institute for Health care Quality; (ISHQ  katkıları ile organize edilmektedir.

 

Günümüzde güvenlik sadece sınırların korunması değildir, Bu anlayışla baktığımızda Kongre ülkemizin büyük kanayan yarası olan ve Dünyada büyük casuslukların bilgilerin kötü amaçla kullanılması yönünde özellikle bilişim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların önlemeye çalıştığı çalışmaları dile getirme özellikle de Sağlıkta Bilgi güvenliğinin Sağlık mensuplarımıza anlatılması ve gerekli bilincin oluşmasına büyük bir katma değer sağlayacaktır.

 

Özellikle sağlık alanında faaliyet gösteren tüm kuruluş, Kurum ve Şahıs bazlı çalışmaları beklediğimiz ve herkesin katılım yapabileceği Kongremiz 4 Gün sürecek olup, Kongre çalışmalarında en iyi sözlü sunum değerlendirmesi yapılacak ve en iyi 10 sözlü sunum hakem heyetli bilimsel dergide yayınlanacak ve tüm yurt geneli sağlık kuruluşlarına gönderilecektir.

 

Detay bilgilere www.hcs-antalya.org

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Son Güncelleme: 07.10.2016 10:19
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Bilgi Güvenliği Antalya Da Bir Kongrede Tartışılacakönce Vatan
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