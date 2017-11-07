BİBERON ÇÜRÜĞÜ BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİYOR

Anne sütü veya inek sütü bebeklerin gelişimi açısından vazgeçilmez besin kaynaklarıdır. Ancak 1 yaşından itibaren gece uyku öncesi ya da uyku esnasında verilen süt, çürüğe neden oluyor. Biberon çürüğü olarak adlandırılan bu çürükler ağrı ile beraber kötü koku, çiğneme ve beslenme bozukluklarına yol açıyor. Uzmanlar alınacak çok basit önlemlerle biberon çürüğünün önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Ortodonti Uzmanı Dr. Ceylan Alioğlu Uludağ,” Anneler çocuğum tok karınla daha rahat uyur düşüncesi ile gece uyku öncesi ya da uyku esnasında bebeğe süt vermeyi tercih ediyor. Ancak 1 yaşından itibaren gece uykusu öncesi verilen süt, biberon çürüğü dediğimiz çürüklere neden oluyor. Bu çürükler zamanla çocukta ağrı, huzursuzluk, çiğneme ve beslenme bozuklukları ile beraber ağızda kötü kokuya ve uyku sorunlarına neden oluyor.” dedi.

“En basit önlem sütten sonra su içirmek.”

Alınacak basit önlemlerle biberon çürüğünü engellemenin mümkün olduğunu ifade eden Ortodonti Uzmanı Dr. Ceylan Alioğlu Uludağ,” 1 yaşından sonra mümkünse gece yatmadan önce süt, meyve suyu gibi şeker içeren sıvı besinlerin çocuğun diş sağlığı açısından alınmamasını öneriyoruz. Ancak bunların verilmesi durumunda da alınacak çok basit önlemler var. Özellikle su bunların arasında en önemli ağız temizliği kaynağı. Çocuğa süt içirildikten hemen sonra su içirilmesi çürüğü engelleyecek önemli faktörlerdendir. Öte yandan süt içirildikten sonra, temiz bir bez yardımı ile duru su ya da karbonatlı su kullanılarak çocuğun dişleri, damakları ve dilinin temizlenmesi ağız hijyeni açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu davranış sütün uykuda çocuğun dişleri üzerinde birikmesini engelleyeceği gibi çürük yapıcı bakteri oluşumunun da önüne geçecektir.” şeklinde konuştu.

“Süt dişlerinin sağlıklı olması daimi dişlerin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır.”

Sağlıklı dişler için ağız temizliğinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ortodonti Uzmanı Dr. Ceylan Alioğlu Uludağ,” Biberon çürüğünün neden olduğu bakteriler sonucunda gelişebilecek enfeksiyonun uzun süre devam etmesi durumunda, süt dişlerinin altındaki daimi diş tomurcukları da zarar görebilir. Bu da ileride daimi dişlerde renk ve şekil bozukluğuna neden olabileceği gibi çocukta konuşma bozukluğuna da neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

“Hazır ve yumuşak gıdalar da çürük nedeni.”

Hazır ve yumuşak gıdaların da diş çürüklerine zemin hazırladığına dikkat çeken Dr. Ceylan Alioğlu Uludağ, "Hazır gıdalar, özellikle yumuşak ve şekerli gıdalar da çürük sebebi. Buna ağız ve dişlerin düzenli olarak temizlenmemesi de eklendiğinde çürük kaçınılmaz olur. Bunu önlemek için de en önemli kural, çocuğun dişlerinin ebeveyn gözetiminde küçük başlı yumuşak kıllı diş fırçası aracılığı ile düzenli olarak fırçalanmasıdır. Bu fırçalama işlemi 3 yaşına kadar diş macunsuz ya da doktorunuz tarafından önerilen diş macunu yardımı ile yapılabilir. Plak ve çürük oluşumunu önleyen bir diğer etken de ısırarak veya kopararak yenilebilecek gıdalardır. Annelerin burada yaptığı bir diğer hata da çocuğun ısırarak yiyebileceği gıdaları küçük parçalar halinde doğrayarak vermesidir. Isırarak yiyebilecekleri yaşlardan itibaren elma, havuç, salatalık gibi gıdaların ısırarak yenmesi mekanik temizleme etkisiyle çocuklarda plak gelişimi ve diş çürüğünü önleyecektir.” dedi.