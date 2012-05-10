Beyin tümörlü hastada kemoterapiye gen tedavisi

ANKARA - Bazı beyin tümörleri, kemoterapiye karşı kan kök hücrelerinden daha dirençli, dolayısıyla kanseri yok etmek neredeyse mümkün değil. Ancak bilim adamları, gen tedavisi uygulayarak kan hücrelerine koruyucu bir kılıf yapmayı başardı. Böylece kanserli hücreler ölürken, kan hücreleri zarar görmüyor.



Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikalı bilim adamları, üç beyin tümörü hastasının kan kök hücrelerini genetik olarak değiştirdi.

Kan hücrelerinin, kemoterapinin verdiği hasarı tamir etmede görevli gen olan PK140 üzerinde oynayan bilim adamları, genetiği değiştirilmiş hücreleri tekrar hastaya nakletti.

Saldırgan bir beyin tümörü olan glioblastoma hastalarının omurilikte bulunan bu kök hücrelerinde, yapılan değişikliğin ardından, kemoterapide kullanılan hücre zehrine karşı hassasiyetin ortadan kalktığı görüldü.

Hastalarda, normalde kemoterapinin neden olduğu ağır yan etkilerin ortaya çıkmadığı gözlemlendi.

Kemoterapi çerçevesinde hücre ölümüne neden olan bu zehir, hastanın hayatını tehlikeye atmamak için belirli aralıklarla veya sadece düşük dozlarda verilebiliyor.

Bilim adamları, gen tedavisiyle omurilik hücrelerine koruyucu bir kalkan geçirdiklerini, böylece, hem tümör hem omurilik hücrelerine ateş edildiğinde sadece kanserli hücrelerin öldüğünü belirtti.

Bilim adamları, yöntemin, saldırgan tümörlerin tedavisinde büyük bir engeli ortadan kaldırabileceğini bildirdi.