Beşiktaş Teknik Direktörü Aybaba:

İSTANBUL (AA) - 17.06.2012 - Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Samet Aybaba, ''Biz koşan, mücadele eden, forması için her şeyini sahaya yansıtan, ama yapamadığında da arkasında duracağımız karakterli oyunculardan kurulu bir takım yaratmak istiyoruz. Bu hedefe aykırı kim varsa, gözünün yaşına bakmayız'' dedi.

Aybaba, LİG TV'ye yaptığı açıklamada, yarından itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevine başlayacağını, birlikte çalışacağı yardımcı antrenörler, kamp hazırlıkları, oyuncu kadrosu ve transferlerle ilgili birkaç günlük çalışma yapacağını, daha sonra düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

Samet Aybaba, Beşiktaş'ta her şeyin en doğrusunu yapmaya çalışacaklarını anlatarak, ''Biz koşan, mücadele eden, forması için her şeyini sahaya yansıtan, ama yapamadığında da arkasında duracağımız karakterli oyunculardan kurulu bir takım yaratmak istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bu hedefe aykırı kim varsa, gözünün yaşına bakmayız. Biz bu iş için geldik. Bu işi yapmak için de kendimizi feda etmeye hazırız. Elimizden gelen her şeyin doğrusunu yapmaya çalışacağız. Böyle bir takımı Beşiktaş seyircisine izletmeyi taahhüt ediyoruz'' dedi.

-''Korkmuyorum''

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir döneminde takımın başına geçen Aybaba, bu durumun kendisini korkutup, korkutmadığıyla ilgili bir soru üzerine, ''Hiç korkmuyorum. Beşiktaş benim takımım. Futbolculuğumuzda ve kaptanlığımızda farklı şeyler yaşayarak hizmet ediyorduk, ama teknik direktör olarak belli bir bilgi birikime ulaştım. Ne yapacağımı, ne yapamayacağımı çok iyi biliyorum. Nasıl bir toparlanma süreci geçireceğimizi biliyorum. Ben bunları yaşayarak öğrendim. Onun için böyle şeylerden hiç korkmuyorum. Beşiktaş camiasında bunlardan hiç çekinmesin'' diye konuştu.

-''Bir oyuncuyu feda edebiliriz''-

Beşiktaş Kulübü'nün zor bir dönem geçirdiğinin altını çizen Samet Aybaba, mevcut kadroyla ilgili yapacakları değerlendirmeyi şöyle ifade etti:

''Bizim kafamızda planladığımız bazı oyuncuların kalması, bazı oyuncuların da gitmesi gerektiği yönünde olabilir. Bununla ilgili çok çalışmam var. Ama kulübümüz çok olağanüstü bir durum yaşıyor. Belki bir oyuncuyu kulübümüzün bu olağanüstü durumuna feda edebiliriz. Bir belki de iki tane olabilir. Biz teknik anlamda idari yapılanmayı desteklemek istiyoruz. Biz Beşiktaşlı'yız mutlaka bu işi başaracağız. Bu oyuncu da bizim olsun, şu oyuncuyu da transfer edelim şeklinde değil de, biz bu işi başaracağız ama birlikte çalışarak, birlikte düşünerek, daha farklı özellikleri ön plana çıkartarak yapalım diye düşüneceğiz. Çünkü fazla lüksü düşünecek bir durumda değiliz.''

Yıldız oyuncular Quaresma ve Fernandes'in geleceğiyle ilgili bir soru üzerine Samet Aybaba, ''Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Oyuncu kalitesiyle bu takım bir yerlere gelecekse, oyuncuyu tutma tarafı olurum. Hayır bu oyuncu çok kaliteli ama takıma yararlı değilse, Beşiktaş tarafı olurum. Benim hiçbir oyuncunun aldığı ücretle ilgili yanlış bir şeyim olamaz. Bir oyuncu bir parayı alıyorsa, bunun karşılığını vermek zorunda. Eğer veremiyorsa, bunu tartışmaya bile gerek yok, futbol budur. Biz takıma zarar veren oyuncuyu sahaya çıkarmayız'' ifadelerini kullandı.

-''Yabancı oyuncu sayısını azaltmayı düşünüyoruz''-

Aybaba, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı düşündüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

''27 kişilik bir kadro düşünüyorum. Elimizdeki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı düşünüyoruz. Bunu düşünürken, ortaya bir transfer açığı çıkıyor. Biz de o transfer açığını doldurmak istiyoruz. Elimizdeki mevcut listeyi yarından itibaren önüme koyup, bu oyuncuların hepsi ile ilgili çalışma yapacağım. Bizim 3 kaleciye, her mevkiden de ikişer oyuncuya ihtiyacımız var. Topladığınız da 23 kişi yapıyor. Onun dışında altyapıdan da 4-5 alacağız ve bu kadro ile çalışmaya başlayacağız.''

Samet Aybaba, yurt dışında takip ettiği oyuncular olduğunu anlatarak, transfer çalışmaları için Brezilya'ya gitmeyi düşündüğünü söyledi.

-''Burukluk yaşadım''-

Samet Aybaba, Beşiktaş'ın başına geç geçtiği için burukluk yaşadığını anlatarak, ''Çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Evlatlarım daha çok üzüldü, kızım, oğlum. İçimizden çıkmış bir sürü arkadaşımız görev yaptı. Dışında kalmam beni biraz yordu. Ben de bu camianın içinden çıktım, yıllarca kaptanlık yaptım, hiç kimse ile kişisel sorunum yok. Özellikle son 10 yılda büyük bir burukluk yaşadım'' diye konuştu.

Aybaba, sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş Kulübü'nün onursal başkanı Süleyman Seba'yı ziyaret ettiğini belirterek, ''Onun duasını aldım. Bana bazı nasihatlerde bulundu. Çok duygulandı, çok da mutluydu'' dedi.

Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Aybaba, ''4 sezon bu takımın başında kalacağınıza inanıyor musunuz'' şeklindeki soruya, ''Ben hatta daha da uzatıp, antrenörlüğü burada bırakacağım diye düşünüyorum'' cevabını verdi.

Aybaba, Beşiktaş'ın sorunlarını ve ne yapması gerektiğini bildiğini vurgulayarak, ''Taraftarlarımız hiç merak etmesin. Beşiktaş'ın değerlerini, formasının ne olduğunu, şu andaki sorunun ne olduğunu, bütün imkansızlıklar içerisinde ne yapması gerektiğini bilen, kendisine, camiasına güvenen, herkesin içinde olduğu bir Beşiktaş'ı özleyen bir teknik bir teknik ekip olacağız. Bunları yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım'' diyerek sözlerini tamamladı.

-Tesisleri gezdi-

Bu arada Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi. Aybaba, tesislerin durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.