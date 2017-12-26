Bel Fıtığının Nüks Etme Riski Var Mı?

Sık görülen bir rahatsızlık olan bel fıtığından insanların ciddi şekilde korktuğunu vurgulayan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel fıtığının çok farklı tedavi yöntemleri olduğunu bunların başında ilaç, istirahat ve fizik tedavi yöntemlerinin geldiğini ifade etti.

Bel fıtığı rahatsızlıklarında ameliyatın en son çare olarak düşünüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, çeşitli tedavi yöntemleriyle bel fıtığı iyileşse bile gelecekte tekrardan nüks etme riskinin nadiren de olsa bulunduğunu belirtti.

Yıldızhan, tedaviden sonra çeşitli önemler almanın faydalı olacağını belirterek, bu önlemlerin bir daha bel fıtığı oluşması riskini önemli ölçüde düşüreceğinin altını çizdi.

Bel Fıtığının Nüks Etmesi Nedir?

‘’Bel fıtığında nüks kavramı tartışmalı bir konudur’’ şeklinde açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel fıtığının nüksetmesinin daha önce tedavi edilen bel fıtığının aynı seviye ve aynı tarafta yeniden oluşması demek olduğunu belirtti. Bel fıtığı rahatsızlığı olan bir kişinin iyileştikten sonra tekrar bel fıtığı olabileceğini, ancak bu fıtığın aynı yerde değilse nüksetmiş sayılamayacağını sözlerine ekleyen Yıldızhan, Fıtıkların aynı yerde tekrar ortaya çıkmasının nüks olarak kabul edilebileceğini anlattı.

Yıldızhan, ’’Örneğin daha önce sağ L3-4 bölgesinde bel fıtığı olan birinin iyileştikten sonra bel fıtığının nüksetmesi için tekrar aynı yerde fıtık oluşması gerekir. Aynı bölgesinin sol tarafında dahi fıtık görülse, bel fıtığı nüksetmiş sayılmaz. O, karşı taraftan gelişmiş bir fıtıktır’’ dedi.

Bel Fıtığı Hangi Durumlarda Nüks Eder?

Bel fıtığının başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin ardından nüksetme riskinin nadiren de olsa bulunduğunu sözlerine ekleyen Yıldızhan, alınacak bazı önlemler ile bu riski minimuma indirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ameliyattan sonra hastaların oturma ve kalkma pozisyonlarına dikkat etmesi gerektiğin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, rahatsızlığın tekrar görülmemesi için kullanılan yatağın bel sağlığı için uygun olmasına, daha önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamış olan kişilerin koltuk ya da kanepe gibi bel sağlığına uygun olmayan yerlerde uyumamaları gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, bel fıtığının gerek ameliyat, gerek fizik tedavi veya ilaç ile tedavi edilmiş olsun, ameliyat sonrası dönemde alaturka tuvalet yerine alafranga tuvalet kullanmanın bel fıtığının nüksetme riskini önemli ölçüde düşürdüğünü söyleyerek sözlerini bitirdi.

Nöroşirurji Uzmanı

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan