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Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor

Bilim insanları, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon ve buna bağlı kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini azalttığını bildirdi.

Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor

Bilim insanları, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon ve buna bağlı kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini azalttığını bildirdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:19
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Beden sağlığı depresyon ve kalp hastalığı riskini azaltıyor

ANKARA

ABD’nin Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezinden bilim adamları, yaptıkları araştırmada, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon riskini yüzde 16 azalttığı, depresyon tanısı konulanlarda ise kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 56 azalttığını belirledi.

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 50 olan 17 bin 989 yetişkinin uzun vadeli sağlık durumlarına dair verileri derleyen bilim adamları, orta yaşlarında fiziksel formunu korumak için egzersiz yapan kişinin, yapmayanlara oranla ileri yaşlarda depresyon ve buna bağlı kalp hastalığı riskinin düştüğünü gözledi.

Düzenli egzersiz yapanlarda, yapmayanlara göre yüzde 16 daha az depresyon vakası teşhis edilirken, depresyon geçirenler içinde ise egzersiz yapanların kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 56 oranında azaldığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Psychiatry Journal" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beden SağlığıDepresyonKalp HastalığıBilim Insanları
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