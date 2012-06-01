Beç tavuğu keneyi yendi

ÇANKIRI - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Hasan Kozan, Kenbağ Fidanlığı'nda bulunan demonstrasyon merkezinde doğada sayısı azalan hayvanların üretimini yaparak doğaya saldıklarını belirtti.



Kozan, ''Beç tavuklarının börtü böcekle beslendiğini biliyoruz. Bundan yola çıkarak kene vakalarında etkili olabileceğini düşünerek geçen yıl, daha önce KKKA hastalığı görülen 5 köyde hane başına 3'er adet beç tavuğu dağıttık. Dağıtılan bu tavuklar sayesinde bu köylerden hiçbirinde geçen yıl kene ısırması vakası görülmedi'' diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin iş birliğiyle Ilgaz ilçesinde uygulama için yer belirlenerek burada bilimsel çalışma yapılacağını belirten Kozan, ''Bu bölgeye tavukları bırakacağız. Tavuklar bırakılmadan önce ve sonra bölgede ne kadar kene olduğu tespit edilecek. Çalışma sonucunda beç tavuklarının keneyle mücadelede ne kadar etkili olduğu bilimsel olarak Türkiye'de ilk kez ortaya çıkmış olacak'' dedi.