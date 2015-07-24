'Bebeklere güneş koruyucu krem sürmeyin'

Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. İlknur Bostancı, AA muhabirine, özellikle temmuz ve ağustosta cildin, güneşin zararlı etkileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bostancı, cildin sadece iç organları korumadığını, aynı zamanda D vitamini sentezi yaptığını belirtti. Özellikle 6 aydan küçük bebeklere kesinlikle güneş koruyucu krem önermediklerini dile getiren Bostancı, "Çünkü güneş koruyucularının kendilerinin de alerjik yan etkileri olabilir. Bu etkiler bebekler üzerinde net olarak araştırılmamaktadır. Bu yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum" diye konuştu.

Daha çok 1 yaşından sonra güneş koruyucu krem kullanılabileceğini ifade eden Bostancı, bu güneş koruyucularının içeriğinde ise ultraviyole A ve B etkilerinin olması gerektiğini bildirdi.

Çocuklar için 30 faktörlü güneş koruyucularının uygun olabileceğini aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Faktör 30 ile 50 arasındaki kremlerde fiyat farkı çok fazla ama koruyuculuk ile fiyat paralel değil. O yüzden en az 30 faktör içeren kremler, koruyuculuk için yeterli. Bu kremler günde en az 3-4 kez, çocuğun ihtiyacına göre, denize girip çıktıktan sonra tekrar tekrar sürülmeli. Ayrıca çocuklar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneşe kesinlikle çıkmamalı. Hassas çocuk ciltleri için esas koruma budur. Çünkü çocuklar büyüyen organizmalar ve cilt çok fazla etkilenen bir organ. Bu yüzden bu saatler dışında güneşe çıkılmasını tavsiye ediyoruz."

Prof. Dr. Bostancı, geniş şapkalar ve şemsiye gibi önlemlerin de çocukların korunmasında önemli olduğunu vurguladı.