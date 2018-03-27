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BEBEKLERDE  KABIZLIK BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Çocukların ve bebeklerin kronik kabızlık yaşamaları, hem annelerinin hem de onların kabusu haline geliyor. Çocuğunuzun bağırsak ve mide sisteminde ortaya çıkan bu sorun beslenememe, huzursuzluk ve günlerce çekilen karın ağrısı gibi olumsuz durumları doğurabiliyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  Dr. Mehmet Ali Talay özellikle bebeklerde kabızlık nedenlerini iyi saptamak gerektiğini, bebeğe daha uygun bir tedavi uygulamak için önemli olduğunu söylüyor. Kabızlığı önlemek için bebeğinize egzersiz hareketleri yaptırmak ve sıvı tüketimini artırmak yararlı olacaktır. Hepinize sağlık dolu mutlu ve bereketli bir hafta diliyorum.

BEBEKLERDE  KABIZLIK BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Çocukların ve bebeklerin kronik kabızlık yaşamaları, hem annelerinin hem de onların kabusu haline geliyor. Çocuğunuzun bağırsak ve mide sisteminde ortaya çıkan bu sorun beslenememe, huzursuzluk ve günlerce çekilen karın ağrısı gibi olumsuz durumları doğurabiliyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  Dr. Mehmet Ali Talay özellikle bebeklerde kabızlık nedenlerini iyi saptamak gerektiğini, bebeğe daha uygun bir tedavi uygulamak için önemli olduğunu söylüyor. Kabızlığı önlemek için bebeğinize egzersiz hareketleri yaptırmak ve sıvı tüketimini artırmak yararlı olacaktır. Hepinize sağlık dolu mutlu ve bereketli bir hafta diliyorum.

27 Mart 2018 Salı 18:46
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BEBEKLERDE  KABIZLIK BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Haber: Sumru Aydın

Bebeklerde Görülen Kabızlığın Sebepleri Neler Olabilir?

Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Örneğin bebeklerde mevsim değişikliklerinde bile kabızlık yaşanabilir. Bebeklerde mevsim değişikliklerinde vücudundaki sıvı miktarının azalması kabızlığa yol açabilir. Eğer sadece anne sütüyle besleniyorsa bu durumda bebeği daha sık emzirmek gerekebilir.

Kabızlık Altta Yatan Başka Hastalıkların Habercisi Olabilir Mi?

Yenidogan bebeklerde ortaya çıkan kabızlık problemlerinin dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Bu dönemde kronikleşen kabızlık bazı metabolizma hastalıklarının habercisi olabilmektedir. Yenidogan döneminde en sık görülen kabızlık nedenlerinin bebekte zihinsel geriliğe sebep olan hipotiroidi ve kalın bağırsaklarda tıkanıklık genişleme olarak tanımlanan hirschsprung hastalığıdır.

Bu hastalıkların erken tespiti hayati önem taşımaktadır. Söz konusu iki hastalık ta tıbben tedavi edilebilir hastalıklardır. Yenidogan bebek ilk 48 saat içinde dışkısını yapamadıysa mutlaka inceleme yapılmalıdır. Böyle durumlarda aile muhakkak bir çocuk hekimine başvurarak gereken tetkikleri yaptırmalıdır. Haftada iki defadan daha seyrek ve sert kıvamlı kaka yapmak kabızlığa işaret eder.

Beslenmenin Bebeklerde Kabızlığı Önlemede Ve Azaltmada Etkisi Nedir?

Bebeklerin kabız olmasını engellemek için, bebek beslenmesine dikkat etmek şarttır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, ilk altı ay boyunca, annenin kendi beslenmesine de dikkat etmesi şarttır. Annenin kabız olması, süt yoluyla bebeği de etkileyeceğinden, bebek de kabızlık görülebilir.

Ek gıdalara geçişte, bebeğe kolay sindirilebilen besinlerin verilmesi ve anne sütüne devam edilmesi önemlidir. Katı besinlere yeni geçen bebeklere; pirinç, makarna gibi gıdalar vermek, bebeklerde kabızlığa yol açabilir. Bu nedenle, ek besinlere yeni geçen bebeklere; muhallebi, yoğurt, meyve gibi sindirilmesi kolay besinler verilmelidir.

Bir yaşından büyük bebeklerde kabızlığı engellemek için, bebeklerin beslenmesine dikkat etmek gereklidir. Bebeğin hangi yiyecekten sonra kabız olduğuna dikkat edilmesi önemlidir. Zira her bebek, farklı gıdalara karşı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle, bebeğin neden kabız olduğu takip edilmeli, hassasiyet gösterdiği yiyecekler sıklıkla verilmemelidir.

Kabızlığı önlemek için neler yapılabilir?

Egzersiz, hem bebekler hem de çocuklarda kabızlığa iyi gelen yöntemler arasında yer alıyor. Karın üzerine masaj yapmak, bacakları karna doğru itip çekme hareketleri, bacakları büküp hafif karna doğru bastırmak çoğu zaman en azından gaz çıkartmayı sağlıyor. Çocuklarda ise hareket etmek, bağırsak hareketliliğinin devamı açısından önemlidir. 

Nasıl bir tedavi yolu izlenmelidir?

Bebeklerde kabızlığın giderilmesini sağlamak için, bebeğin daha fazla sıvı tüketmesini ve lifli gıdalarla beslenmesini sağlamak gereklidir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, annenin kabızlığı giderici besinler tüketmesi önemli olduğu gibi, ek besinlere geçmiş olan bebeklerin beslenmesinde lifli gıdalara ağırlık vermek gereklidir. Pirinç unu yerine tam tahıllı gıdaların tüketilmesi; makarna, pirinç gibi besinlere ara verilmesi önemlidir. Yoğurt, taze meyve suyu, su, bitki çayı gibi yiyecek ve içecekler de bebeklerde kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Bebeklerde bir haftadan uzun süren kabızlık ya da kanlı dışkı görülmesi durumunda, geciktirmeden doktora başvurmak gerektiği unutulmamalıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sumru AydınAvrasya HastanesiÖnce Vatan GazetesiBebeklerde Kabızlık
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