Bebeğimizin ilk 1000 günü 

Haber: Funda Akosman Erman

Çocuklarımı büyütürken daima yanımızda olup destek olan, engin tecrübesi ve güler yüzüyle bizi rahatlatan sevgili doktorumuz Prof. Dr. Sırrı Bektaş başucu niteliğinde bir kitap hazırladı. Bebeğimizin ilk 1000 gününü anlatan, Papatya Dergimizin ve Önce Vatan Gazetemizin değerli yazarımızın kitabını tüm kitapçılarda bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Sırrı Bektaş kitabını şu sözlerle anlatıyor:

İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan bu kitabım İçin gösterilen yakın ilgiden dolayı tüm dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu kitabı tüm anne babalar İçin hazırladım. Çocukluk çağının sorunları, hastalıkları,bakım ve tedavi yaklaşımları anlatıldı. Hepimizin göz bebeği çocuklarımıza yararlı olmasını diliyorum.