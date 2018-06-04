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“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!

Söz konusu bebekler ve çocuklar olduğunda endişelerimiz  katlanarak artıyor. Bir de yaz iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Ama merak etmeyin bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin SARI bebeklerde sıklıkla görülen isiliğin tedavi yöntemlerini siz sevgili çiçeği burnunda anneler için anlatıyor. Eminim şu anda bebeğiniz rahatsız olduğu için siz de keyifsizsiniz. Fakat piyasada öyle güzel ürünler var ki onları kullandığınızda  yaz aylarını daha kolay geçireceğinize eminim. Endişe etmeyin ve yazımızı dikkatlice okuyun. Sorularımız için instagram sayfamız sagliknotlari_net ve Twitter’dan @SKnotlar’dan takip edebilirsiniz. Herkese sevgiler…

“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!

Söz konusu bebekler ve çocuklar olduğunda endişelerimiz  katlanarak artıyor. Bir de yaz iyiden iyiye yüzünü gösterdi. Ama merak etmeyin bu hafta Sağlık Notları’nda Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin SARI bebeklerde sıklıkla görülen isiliğin tedavi yöntemlerini siz sevgili çiçeği burnunda anneler için anlatıyor. Eminim şu anda bebeğiniz rahatsız olduğu için siz de keyifsizsiniz. Fakat piyasada öyle güzel ürünler var ki onları kullandığınızda  yaz aylarını daha kolay geçireceğinize eminim. Endişe etmeyin ve yazımızı dikkatlice okuyun. Sorularımız için instagram sayfamız sagliknotlari_net ve Twitter’dan @SKnotlar’dan takip edebilirsiniz. Herkese sevgiler…

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:36
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“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!

Haber: Sumru Aydın

İsilik nedir?

Miliaria olarak adlandırılan isilik, özellikle yaz aylarında ter kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkar. Vücutta küçük kabarcıklara neden olan isilik, gözeneklerin kapanması sonucu oluşan deri döküntüsüdür.

Vücutta küçük kırmızı kabarcıklar şeklinde karşımıza çıkan isiliği 2’ye ayırmak mümkündür. Bunlardan biri, küçük su baloncuklarıdır. Diğeri ise, su toplayan kırmızı bir görüntü yaratan ve oldukça fazla kaşınma hissi veren isiliktir.Yeni doğmuş bebeklerde görülme olasılığı bir hayli yüksektir. Sarışın ve açık tenli bebekler, isilik problemlerinde risk grubu altındadır.

İsilik en çok;

  • Kollarda,
  • Göbek ve göğüs bölgelerinde,
  • Alın, göz kapağı ve burun,
  • Diz kapağı arkası,
  • Popo bölgesinde görülmektedir.

Bebeklerde isilik neden görülür?

Bebeğin cildi yetişkinlere oranla daha hassastır. Haliyle dış etkenlere karşı toleransı daha düşük olduğundan etki oranı da fazla olmaktadır. Ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan isiliğin bebeklerde daha sık rastlanmasının sebebi ise bebeğin cildinin ince, duyarlı ve daha az yağlı olmasıdır. Bunların dışında;

  • Aşırı sıcaklar,
  • Bebeğin mevsime göre kalın giydirilmesi,
  • Bebeğin terli bırakılması,
  • Bebeğin yeterince yıkanmaması,
  • Ateşle sonuçlanan hastalıklar da isiliğin nedenleri arasındadır.

İsiliğin belirtileri;

İsilik belirtileri gözle görülebilir şekildedir ve ebeveynler tarafından kolayca fark edilir. İsilik döküntüleri, açık renkte olabileceği gibi koyu kırmızı renkte de olabilir. Vücudun isilikli olan bölgesinde küçük kabarcıklar meydana gelir. Bu kabarcıkların tipi, ter bezlerinin tıkanış şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu kabarcıklar genellikle kaşıntısız ve ağrısızdır.

Bebeklerde isilik tedavisi;

Bebeklerde görülen isilik 3 gün ila 1 hafta arasında görülmekte olup kendiliğinden geçen bir problemdir. İltihapsız ve kokusuz olduğu sürece herhangi bir tıbbı müdahale gerektirmez. Ebeveynlerin uygulayacağı birkaç küçük tavsiye ile bu süreç atlatılabilir. Ancak isilik cilt iltihaplanmışsa, kaşıntıyı gidermek için hafif kortizonlu kremler uygulanmalıdır. Ayrıca tedavi edilmediği takdirde deri hastalıklarını tetikleme özelliğinin olacağı da unutulmamalıdır.

Bebeğinizin isilik geçirmesini önlemek için bu ipuçlarına kulak verin!

  • Özellikle sıcak havalarda bebeğinizi sık sık ılık su ile yıkayın.
  • Mevsim yaz ise bebeğinizi serin tutmaya özen gösterin.
  • Bebeğinize kalın ve dar giysiler giydirmekten kaçının.
  • Terli kıyafetleri zaman geçmeden değiştirmeye özen gösterin.
  • Kıyafet tercihiniz pamuklu ve rahat yönde olmalıdır.
  • Kıyafetleri gibi, nevresim takımları da pamuklu kumaşlardan olmalıdır.
  • Güneşten koruyarak, uzun süre zararlı ışınlara maruz kalmasının önüne geçin.
  • Bel lastiği sıkı olan naylon külot giydirmekten kaçının.
  • Bebeklerin cilt gözenekleri serin tutulmalı. Bu anlamda, yoğun nemlendirici içeren kremler sık sürmeyin.
  • Bebeğinizin günlük bakımında kullandığınız ürünlerin alkolsüz, hipoalerjik ve parabensiz olmasına özen gösterin.
  • Bebeğinizin sıcak ve havasız ortamlarda fazla vakit geçirmemesine özen gösterin.
  • Yaz mevsimi dışında, kışın da bebeğinizin uyuduğu odanın aşırı sıcak olmaması gerektiğini unutmayın.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiSumru AydınÖnce Vatan GazetesiIsilik
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