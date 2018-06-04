“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!

Haber: Sumru Aydın

İsilik nedir?

Miliaria olarak adlandırılan isilik, özellikle yaz aylarında ter kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkar. Vücutta küçük kabarcıklara neden olan isilik, gözeneklerin kapanması sonucu oluşan deri döküntüsüdür.

Vücutta küçük kırmızı kabarcıklar şeklinde karşımıza çıkan isiliği 2’ye ayırmak mümkündür. Bunlardan biri, küçük su baloncuklarıdır. Diğeri ise, su toplayan kırmızı bir görüntü yaratan ve oldukça fazla kaşınma hissi veren isiliktir.Yeni doğmuş bebeklerde görülme olasılığı bir hayli yüksektir. Sarışın ve açık tenli bebekler, isilik problemlerinde risk grubu altındadır.

İsilik en çok;

Kollarda,

Göbek ve göğüs bölgelerinde,

Alın, göz kapağı ve burun,

Diz kapağı arkası,

Popo bölgesinde görülmektedir.

Bebeklerde isilik neden görülür?

Bebeğin cildi yetişkinlere oranla daha hassastır. Haliyle dış etkenlere karşı toleransı daha düşük olduğundan etki oranı da fazla olmaktadır. Ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan isiliğin bebeklerde daha sık rastlanmasının sebebi ise bebeğin cildinin ince, duyarlı ve daha az yağlı olmasıdır. Bunların dışında;

Aşırı sıcaklar,

Bebeğin mevsime göre kalın giydirilmesi,

Bebeğin terli bırakılması,

Bebeğin yeterince yıkanmaması,

Ateşle sonuçlanan hastalıklar da isiliğin nedenleri arasındadır.

İsiliğin belirtileri;

İsilik belirtileri gözle görülebilir şekildedir ve ebeveynler tarafından kolayca fark edilir. İsilik döküntüleri, açık renkte olabileceği gibi koyu kırmızı renkte de olabilir. Vücudun isilikli olan bölgesinde küçük kabarcıklar meydana gelir. Bu kabarcıkların tipi, ter bezlerinin tıkanış şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu kabarcıklar genellikle kaşıntısız ve ağrısızdır.

Bebeklerde isilik tedavisi;

Bebeklerde görülen isilik 3 gün ila 1 hafta arasında görülmekte olup kendiliğinden geçen bir problemdir. İltihapsız ve kokusuz olduğu sürece herhangi bir tıbbı müdahale gerektirmez. Ebeveynlerin uygulayacağı birkaç küçük tavsiye ile bu süreç atlatılabilir. Ancak isilik cilt iltihaplanmışsa, kaşıntıyı gidermek için hafif kortizonlu kremler uygulanmalıdır. Ayrıca tedavi edilmediği takdirde deri hastalıklarını tetikleme özelliğinin olacağı da unutulmamalıdır.

Bebeğinizin isilik geçirmesini önlemek için bu ipuçlarına kulak verin!