Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94914
ALTIN
193.571
DOLAR
4.6482
STERLİN
6.1985
EURO
5.4688
Bayramda 'ölçülü' yemek sağlığı koruyor
Bayramda 'ölçülü' yemek sağlığı koruyor
2026 FIFA Dünya Kupası üç ülkede yapılacak
2026 FIFA Dünya Kupası üç...
İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti
İranlı turistler bayramda Van'ı tercih...
Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı
Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı
Şarjda bırakılan batarya yangına neden oldu
Şarjda bırakılan batarya yangına neden...
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

Bayramda 'ölçülü' yemek sağlığı koruyor

Ramazan Bayramı'nda beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ramazanın ardından bayramda da kontrollü beslenmek gerektiğini söylüyor.

Bayramda 'ölçülü' yemek sağlığı koruyor

Ramazan Bayramı'nda beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ramazanın ardından bayramda da kontrollü beslenmek gerektiğini söylüyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:24
0 Okunma
Bayramda 'ölçülü' yemek sağlığı koruyor

İSTANBUL -  Uzmanlar, Ramazan Bayramı'nda beslenme düzenine dikkat edilmemesinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildiriyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Seda Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bayramda normal yeme düzenine geçişte bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Düzenli ve dengeli beslenmenin, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret eden Sancak, şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca oruç tutmak beslenme düzenini değiştirmektedir. Günlük öğün sayısı azaldığından, bayramın gelmesiyle normal beslenme düzenlerine geçen bireyler bir anda fazla yemek yeme eğiliminde bulunabilir. Orucun uzun saatler sürmesi sonucu metabolizma yavaşlar ve vücudumuz bu sisteme alışır. Ramazan boyunca oruç tutan kişiler, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girmektedir. Bu nedenle bayramla, metabolizmada düzensizlik ve beraberinde sağlık sorunları baş göstermeye başlayabilir. Bir aylık oruç süresinin ardından tüketilen aşırı yemekler, ağır hamur işleri ve şerbetli tatlılar sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumak çok önemlidir." 

"Tek seferde fazla ve hızlı yemek yenmemeli"

Doç. Dr. Seda Sancak bayram ve sonrasında sağlıklı beslenmeye yönelik önerilerde de bulunarak, şu bilgileri paylaştı: 

"Sofranın başına oturup tek seferde çok fazla ve hızlı yemek yenmemelidir. Oruçta 2'ye inen öğün sayısını yavaş yavaş 3 ana ve 3 ara öğüne çıkartmak gerekir. Oruçluyken yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için ara öğün alışkanlığı çok önemlidir. Sadece ikram edilen tatlılarla öğün geçiştirmek yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Bayram sabahı güne, hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır."

Bayram süresince de su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Sancak, ayrıca ayran, komposto gibi içeceklerin de yemeklerin yanında tercih edilmesini önerdi.

Sancak, şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastalarıyla kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram boyunca özen göstermelerinin önemli olduğunu aktardı. 

"Ramazan Bayramı adaptasyon dönemi olmalı"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu da ramazan ayında vücutta birtakım değişiklikler olabildiğini, özellikle yaz aylarında tutulan oruçta, sahur ile iftar arasındaki zamanın oldukça uzun olması nedeniyle vücudun metabolizma hızının yavaşladığını söyledi.

Ayrıca yemek yeme zamanının da büyük değişkenlikler gösterdiğini aktaran Aydoğdu, ramazandan sonra rutin yaşantısına dönen insanların yemek saatlerinin de değişeceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Aslında Ramazan Bayramı, oruç ile rutin beslenme arasında olan önemli bir adaptasyon dönemi olmalıdır. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi Ramazan Bayramı'nda da güne dengeli bir kahvaltı ile başlamak gereklidir. Kahvaltıda sucuk, pastırma, sosis gibi gıdaların yerine zeytin, peynir, yumurta, domates, salatalık, yeşil biber gibi gıdaları tüketmeliyiz. 2 dilim kadar siyah ekmek grubundan bir ekmek tercih etmeliyiz. Reçel ve marmelatların içerisinde şeker olduğu için tüketimi tavsiye edilmemektedir. Bal, yarısı glukoz olduğu için ölçülü tüketilmelidir. Günde 1-2 tatlı kaşığını geçmemek gereklidir. Ayrıca çaya da şeker atılmamalıdır."

"Bayramda kontrolü elden bırakmayın"

Aydoğan Aydoğdu, "30 gün oruç tuttum, bayram boyunca mükafat olarak isteğimizi yiyebiliriz düşüncesi, doğru bir düşünce değildir. Ziyaretlerde bolca şeker, çikolata ve tatlı ikram edilmektedir. Bugün artık şeker tüketiminin ne kadar zararlı olduğu net olarak bilinmektedir. Mümkün olduğunca misafir şekerini hiç tüketmemek, çikolatayı ise kontrollü yemek gereklidir." diye konuştu.

Bu tip gıdalar yerine fındık, badem, ceviz gibi faydalı çerezlerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Aydoğdu, mümkün olduğunca şerbetli tatlı tüketilmemesini önererek, sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Aydoğdu, ziyaretlerde börek ve sarma gibi gıdaların da ikram edildiğini ancak bunların da hem kilo aldırdığını hem de diyabete yatkınlık oluşturduğunu anlatarak, bayramda çay ve kahve tüketimine yönelik de uyarılarda bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BayramRamazan Bayramıölçülü YemekSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORONER ARTER HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN! 
KORONER ARTER HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN! 
5. şehir hastanesinde sona doğru
5. şehir hastanesinde sona doğru
İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi
İstanbul'a 100 yataklı göz hastanesi
L Carnitine Doğal Yağ Yakıcı
L Carnitine Doğal Yağ Yakıcı
Şimdi Cildiniz Daha Canlı ve Işıltılı
Şimdi Cildiniz Daha Canlı ve Işıltılı
'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'
'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'
“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!
“Bebeğim İsilik Oldu Diye” Endişelenmeyin!
Genç hemşireleri 'sağlıktaki değişimle motive ediyor
Genç hemşireleri 'sağlıktaki değişimle motive ediyor
Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor
Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ