Başbakan Erdoğan hastane açtı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sağlıkta çok yoğun bir gayretle Türkiye'yi çağ dışılıktan kurtarıp, modern bir ülkenin sahip olduğu imkanlar ne ise bunu yakaladık'' dedi

Erdoğan, Pendik'teki Emsey Hospital'ın hizmete girmesi dolasıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım olan bu hastanenin, sadece ülke vatandaşlarına değil, çevredeki geniş bir coğrafyaya hizmet vermek üzere inşa edildiğini söyledi.

Uluslararası akreditasyon kriterlerine göre hizmet veren bu hastanenin, Türkiye'nin hizmet ihracatı konusunda geldiği düzeyi gösteren önemli bir örnek olduğuna işaret eden Erdoğan, enerjisini kendi üretmesi ve atık arıtma tesisi ile çevre dostu bir tasarıma sahip bu hastanenin, Türkiye'de özel sağlık hizmetleri standartlarını daha da yükseğe taşıdığını kaydetti.

İktidara geldiklerinde Türkiye'yi dört temel hizmet alanı üzerinde yükselteceklerini söylediklerini; bunları da eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, eğitimde önemli mesafeler alındığını anlattı.

Erdoğan, göreve geldiklerinde 75 olan üniversite sayısının 166'ya çıktığını, 1 milyon bilgisayarın bütün okullara dağıtıldığını, şimdi ise akıllı tahta ve tablet bilgisayara geçilmeye başlandığını kaydetti.

''Sağlıkta çok yoğun bir gayretle Türkiye'yi çağ dışılıktan kurtarıp, modern bir ülkenin sahip olduğu imkanlar ne ise bunu yakaladık'' diyen Erdoğan, Kanuni'nin, ''Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'' sözlerini örnek aldıklarını söyledi.

Devleti bir sağlıklı nefese feda ettiklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü.

''Uygulamaya koyduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bütün vatandaşlarımıza etkili, kolayca ulaşılabilen, kaliteli sağlık hizmeti sunmaya başladık. Hastanelerin birleştirilmesi, ilaçların bütün eczanelerden temin edilebilmesi, herkese özel sağlık kuruluşlarından faydalanma imkanı sağlanması, Aile Hekimliği uygulaması, geçtiğimiz 9,5 yılda yaptığımız reformlardan bazıları. Bunların yanında, hastane ve yatak sayılarını artırarak, ambulans ve her türlü tıbbi araç-gereç sayısını yeterli düzeye çıkartarak, sağlık personeli sayısını artırarak, sağlığın her alanında kalitesini yükselttik.''

Erdoğan, kendilerinin Ferhat, milletin ise Şirin olduğunu kaydederek, ''Türkiye'yi 2023'te inşallah dünyanın 10. büyük ülkesi yapacağız. Hep beraber yapacağız'' dedi.

Hastane kapılarında, çile kuyruklarında büyüdüklerini vurgulayan Erdoğan, ''Hastane kapılarında, çile kuyruklarında bize muayenehanenin adresi verilirdi. Hep bunları yaşadık. Hatırlayın o günleri. 'Ya doktor bey burada niye vermiyorsun ilacı?'. Oraya çağırırlar bizi, bunları yaşamadık mı ama şimdi hamdolsun devran değişti. O günleri bir daha görülmemek üzere geride bıraktık'' diye konuştu.



-Sağlık Bakanı Akdağ-

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bugün sağlık hizmetlerine, yeni bir hastaneyle önemli bir zincir daha eklediklerini dile getirdi.

Başbakan Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturdukları ''Sağlıkta Dönüşüm Programı''nın, Türkiye'de insanların sağlık hizmeti almasını büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade eden Akdağ, ''Bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık toplantısında Türkiye, sağlık sistemleri açısından bütün dünyaya örnek ve modern bir ülke olarak gösterildi. Bütün bu başarıda, Sağlık Bakanlığı hastaneleriyle, üniversite ve özel hastaneleriyle, bizler sağlık camiası olarak size şükran borçluyuz. Bu hizmet nimeti için önümüze fırsatlar serdiniz. Size teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz yolda halkımıza hizmete devam edeceğiz'' diye konuştu.

-Hastane hakkında-

Otel standartlarında sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan hastanede, 1 king suit, 2 VIP suit, 6 suit hasta odası ve 2 VIP doğum odası olmak üzere toplam 11 konforlu oda bulunuyor.

Beyin ve sinir cerrahi, kalp ve damar cerrahi, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, ortopedi ve travmatoloji, uluslararası ağrı merkezi ve daha pek çok branşta hizmet veren ve otel görünümündeki mimari yapıya sahip hastanede, 112 servis yatağı, 25 genel yoğun bakım, 4 koroner yoğun bakım, 8 (KVC) kardiyoloji, kalp damar cerrahi yoğun bakım, 42 yeni doğan yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam 191 yatak var.

Hastane, 31 bin metrekare kapalı alan, 10 bin 500 metrekare otopark olmak üzere toplam 41 bin 500 metrekarelik alana sahip.