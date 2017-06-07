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Bakanlıktan 'sağlıklı ramazan' kampanyası

Sağlık Bakanlığınca, vatandaşların sağlıklı bir ramazan geçirmesi için uzmanların önerilerden oluşan sosyal medya paylaşımları yapılıyor.

Bakanlıktan 'sağlıklı ramazan' kampanyası

Sağlık Bakanlığınca, vatandaşların sağlıklı bir ramazan geçirmesi için uzmanların önerilerden oluşan sosyal medya paylaşımları yapılıyor.

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:28
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Bakanlıktan 'sağlıklı ramazan' kampanyası

ANKARA - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, ramazan ayına özel #SağlıklıRamazan sloganıyla hazırlanan kampanya kapsamında, uzmanların beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili uyarılarından oluşan video ve görseller, iftar ve sahurdan önce paylaşılıyor.

Hazırlanan içeriklerde özellikle iftar ve sahur arasında sıvı tüketimi, sağlıklı iftar sofrası, sağlıklı sahur sofrası, iftardan sonra fiziksel aktivite gibi konular yer alıyor.

Ramazan boyunca paylaşılan sağlıklı beslenme önerileri, Bakanlığın Facebook, Twitter ve Instagram gibi resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Paylaşımlar aynı zamanda bilgilendirici görseller, hareketli videolara dönüştürülerek, "IP TV" aracılığıyla 81 ildeki sağlık kuruluşlarında vatandaşların dikkatine sunuluyor.

"Sağlıklı Ramazan" kampanyası ile Twitter kullanıcıları da uzmanlara kolaylıkla ulaşabilecek. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yarın saat 10.00'da yapılacak etkinlikte, takipçiler, sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için merak ettikleri tüm soruları yazılı olarak #SağlıklıRamazan etiketi ile yöneltebilecek.

Vatandaşların, ramazana özel merak ettikleri sorulara Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Doç. Dr. Aydan Ercan, diyetisyen Nermin Çelikay ve diyetisyen Duygu Ünal sosyal medya hesaplarından anlık olarak cevap verecek.

Bakanlığın Facebook hesabı üzerinden de uzmanların katılacağı canlı yayınlar yapılacak. Bu kapsamda, 9 Haziran Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek canlı yayında ise Prof. Dr. Muhittin Tayfur ve Yrd. Doç. Dr. Esra Köseler vatandaşlara sağlıklı beslenme önerileri sunacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıÖnce Vatan Gazetesi
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