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Bakan Koca ile doktor Mehmet Öz bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitim konularını görüştü.

Bakan Koca ile doktor Mehmet Öz bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitim konularını görüştü.

21 Ekim 2018 Pazar 12:54
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Bakan Koca ile doktor Mehmet Öz bir araya geldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Öz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen ay kendisine yaptığı davet kapsamında İstanbul'a geldi.

Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde görüşen Koca ve Öz, yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitim konularını ele aldı. 

Görüşmede, sağlık turizmine büyük önem verdiklerini ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerini dünyada marka haline getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Koca, sağlık turizmine ilişkin faaliyetleri koordine etmek üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin kurulduğunu; devletler arası anlaşmalarla ve sigorta şirketleriyle iş birliği içinde sağlık turizminin kapsamının genişletileceğini bildirdi.

Koca, Türkiye'nin ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz konusunda dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulması gerektiğini ve bu konunun hükümetin en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle ilaç üretimi konusunda Türkiye'nin geldiği nokta, kesinlikle dünyanın gerisinde değil. Yabancı firmaların tekellerinin kırılabilmesi için yerli firmalara mümkün olan tüm destek veriliyor, verilmeye de devam edilecek."

"Türkiye'nin başarısı yurt dışında daha iyi tanıtılmalı"

Dr. Öz de Türkiye'de son derece kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti verildiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık turizminde uzmanlık alanları kendi içinde daha güçlü şekilde örgütlenmeli. Türkiye'nin kanser tedavisi, kalp ve beyin cerrahisi, nöroloji, çocuk sağlığı gibi alanlardaki başarısı, yurt dışında daha iyi tanıtılmalı. Bu konuda üzerime düşeni yapmaya hazırım."

Türkiye'deki hastanelerin bilimsel çalışmalar ve tanıtım için yurt dışındaki büyük hastanelerle daha sıkı akademik iş birlikleri kurmasını tavsiye eden Öz, Suriyeli göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan personele eğitim verilmesi konusundaki projelerini paylaştı.

Koca ile Öz'ün görüşmesinde, e-ihale (sağlık market) sistemi, şehir hastaneleri ve mükemmeliyet merkezleriyle ilgili son gelişmeler de ele alındı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzSağlık Bakanı Fahrettin Koca
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