Bağırsak kanserine köri çare olabilir

ANKARA - BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Leicester kentindeki iki hastanede kanser hastalarına kemoterapi ilaçlarının yanı sıra köri yapımında kullanılan zerdaçalın etken maddesi "kurkumin" de verilecek.



Kurkuminin laboratuvar ortamında büyütülen kanser hücrelerini öldürdüğünü belirleyen araştırmacılar, çalışmaya katılan 40 kanser hastasının kemoterapiye başlamadan önce 7 gün boyunca kurkumin hapları alacağını söyledi.

Araştırmayı yöneten Prof. William Steward, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde kemoterapi ile kurkuminin birleştirilmesinin son derece başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Kurkuminin kanser hücrelerinin kemoterapiye duyarlılığını artırdığına işaret eden Steward, böylece kemoterapinin yan etkilerinin de azaldığını sözlerine ekledi.

Daha önce yapılan araştırmalar, kurkumin maddesinin özafagus (yemek borusu) kanserinde, kanserli hücreleri yok edebildiğini, kanser hastalarının yanı sıra felç geçiren ve bunama teşhisi konmuş hastalarda da işe yaradığını göstermişti.