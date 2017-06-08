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Bağımlılar moral destekle yeni bir hayata başlıyor

Konya Platformu Derneği öncülüğünde yürütülen "Yeniden Yoluna Girmeli Hayat" projesi kapsamında haftanın 5 günü psikoterapi verilen madde bağımlısı gençler, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor ve topluma kazandırılıyor.

Bağımlılar moral destekle yeni bir hayata başlıyor

Konya Platformu Derneği öncülüğünde yürütülen "Yeniden Yoluna Girmeli Hayat" projesi kapsamında haftanın 5 günü psikoterapi verilen madde bağımlısı gençler, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor ve topluma kazandırılıyor.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:14
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Bağımlılar moral destekle yeni bir hayata başlıyor

Konya Platformu Derneği öncülüğünde başlatılan, madde bağımlılarının topluma kazandırılmasının amaçlandığı "Yeniden Yoluna Girmeli Hayat" projesinde rehabilitasyon desteği alan 50 gençten 40'ı hayata adeta yeniden "merhaba" dedi.

Ocak ayında başlatılan, madde bağımlısı dezavantajlı kişilerin sosyal hayata entegrasyonun amaçlandığı projeye, Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) rehabilite edilen 50 genç katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında yürütülen "Yeniden Yoluna Girmeli Hayat" isimli projede madde bağımlısı gençler, aldıkları psikolojik destekle zararlı alışkanlıklardan kurtuluyor.

Psikolojik danışmanlığın etkin şekilde verildiği terapide duygu, düşünce, değer, beklenti, yaşantı ve tutumlar paylaşılıyor. Eğitimlerde madde bağımlılığından kurtulanların, kendilerini kabul etmeyi, anlamlı amaçlar saptamayı ve yeni davranışlar ortaya koymayı öğrenmeye başladığı gözlemlendi.

Hayata yeniden başlangıç yapmak isteyenleri kapsıyor

Projenin eğitim sorumlusu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barbaros Yalçın, yaptığı açıklamada, proje ile madde bağımlılarını topluma yeniden kazandırmayı amaçlandıklarını söyledi.

Dezavantajlı kişilerin yeniden faydalı bireyler haline getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Yalçın, "Proje, AMATEM'de tedavi görmüş, probleminden kısmen uzaklaşmış veya uzaklaşmakta olan, hayata yeni bir başlangıç yapmak isteyen gençleri kapsıyor. Sene sonunda bitecek. Konya'da yaşayan ve bir şekilde madde bağımlılığına bulaşmış, bundan kurtulmayı isteyen gençlerden oluşuyor. Şu anda proje 50 gençle devam ediyor." dedi.

"Gençlerden olumlu bildirimler alıyoruz"

Dünyada madde bağımlılığının hızla arttığına dikkati çeken Yalçın, bunun engellenmesinde toplumsal farkındalığın önemli olduğunu dile getirdi.

Yalçın, toplumsal farkındalığa katkı sağlama anlayışıyla hazırlanan çalışmada, amacın dezavantajlı kişileri sadece madde bağımlılığından kurtarmak olmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"Hastanede tedavi gören ve bundan kurtulmayı arzulayan, aklında bu alışkanlığı bırakma düşüncesi olan gençlerin yanında olduğumuzu hissettirmek ve onlarla olduğumuzu deklare etmek için başlattık. Psikolojik destek veriyoruz. Grup ve bireysel çalışmalar yapıyoruz. Üç aydır devam ediyor. Aileleriyle de görüşüyoruz. Bireysel iletişimimiz çok güçlü oluyor. Proje amacına ulaşma yolunda dolu dizgin gidiyor. Şu anda gözlemlediğimiz olumlu gelişmeler var. Çocuklarla çok güzel iletişimimiz oldu. 3 aydır hafta içi 5 gün, içinde bulundukları problemden kurtulmak için sabırla geliyorlar. Bu 50 kişinin yaklaşık 40'ı sürekli eğitime geliyor. Bu da gençlerin projeden umutlu olduğunu gösteriyor. Olumlu şekilde ilerlemeler sürüyor. İyi gittiğini görünce bu kişilerin arkadaşları da müracaat etti. Katılımlar da bir yandan devam ediyor. Gençlerden olumlu bildirimler alıyoruz. Bu bize daha da umut veriyor. İleride bununla ilgili çalışmalara da ilham olacaktır. Konya'da yola çıkarak projenin umut olmasını bekliyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmayı başardıklarında projemiz asıl amacına ulaşmış demektir."

Projenin eğitime gelen gençlere istihdam sağlamayı da içerdiğini aktaran Yalçın, Konya'daki bir otel, belediye ve üniversitelerin projeye destek verdiğini, rehabilitasyonu tamamlayan 3 kişinin işe yerleştirildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konya Platformu DerneğiBağımlılıkYeniden Yoluna Girmeli HayatAMATEMYrd. Doç. Dr. Barbaros YalçınNecmettin Erbakan Üniversitesi
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