Bacak İnceltme İpuçları

Kadınlar için kilo problemi asla sona ermeyecek olan bir kâbus gibidir. 3 kilo fazlası olan için de 30 kilo fazlası olan için de aynı yakarışlar söz konusudur. Özellikle elbise ve etek giymek için düzgün ve yağlardan arınmış bacaklara ihtiyaç duyulduğunu savunan kadınlar için bacak inceltme egzersizleri tam bir ilaç niteliğinde olacaktır. Yaz ayları devam ederken ve hala plajlarda arz-ı endam ediliyorken bacak eritme egzersizleri ile siz de kendinize göz önünde bir yer açın. Evinizde yapabileceğiniz birkaç küçük hareket ile bacak basenlerinizi kısa sürede istenilen ölçülere getirebilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi bu eritme egzersizlerinin de tek kuralı her gün düzenli bir şekilde yapmanız. Unutmayın ki düzenli yapılan egzersizler hem istenilen sonuca ulaşmanızı sağlayacak hem de size spor disiplinini kazandırarak kendinize olan özgüveninizin yükselmesini sağlayacaktır.

Ayrıca yaz aylarından hemen sonra spor yapmaya başladığınızda, yaz aylarında bir miktar sıkılaşmış olan vücudunuzun hareketler sonrasında çok daha hızlı bir şekilde sonuç verdiğini göreceksiniz. Bir dahaki yaz mevsimine kadar düzenli bir şekilde bu hareketleri yaptığınız takdirde ise istediğiniz elbiseyi ya da eteği rahatlıkla gitmeniz mümkün olacaktır.

Pilates Topu İle İncelmeye Başlayın

Evinizde pilates topunuz yoksa üzülmeyin geniş ölçülere sahip başka bir top da işinizi görür. Düz bir duvar ile bel çukurunuzun arasına yerleştirdiğiniz top yardımı ile omuz hizasında açtığınız bacaklarınızı aşağı doğru indirerek bir kaç saniye bekleyin. Yine yavaş bir hızda yukarı doğru kalkın. Bu hareketi 12 tekrar 2’şer halinde yapmalısınız. Zaman ilerledikçe ve harekete alıştıkça set sayılarını fazlalaştırabilirsiniz.

Lunge Hareketi İle Şekilli Basenlere Kavuşun

Öncelikle vücudunuzun üst kısmını kesinlikle hareket ettirmiyorsunuz. Sabit tuttuğunuz üst bedeniniz ile öne bir adım atın. İndeki dizinizi maksimum 90 ders ve bükerek kalçanızı aşağı doğru indirmelisiniz. Bükülü olan diziniz parmak uçlarınızı asla geçmemeli. Bu bacak inceltme hareketini de 12 tekrar ve 2 set olarak yapmalısınız.

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