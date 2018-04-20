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B Vitamini İle Konsantrasyonunu Güçlendir!

Hafıza ve konsantrasyonu güçlendiren b vitamini beyni strese karşıda koruyor.

B Vitamini İle Konsantrasyonunu Güçlendir!

Hafıza ve konsantrasyonu güçlendiren b vitamini beyni strese karşıda koruyor.

20 Nisan 2018 Cuma 12:56
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B Vitamini İle Konsantrasyonunu Güçlendir!

Suda eriyen vitaminler arasında yer alan bu vitamin öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler tarafından özenle kullanılmalıdır. Hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı desteklemesi ile öne çıkar. B vitamini adı altında birden fazla çeşitliliğin olduğu gözlenir. B 1 diğer adı ile tiamin, B 2 diğer adı ile riboflavin, B 3 niyasin, B 5, B 6, B 7 biyotin, piridoksin, B 9 ve B 12 vitaminleri B grubu vitaminlerini örneklendirir.

Her vitaminin vücuda sağladığı farklı bir yarar vardır. Bu vitaminler her gün yeteri kadar vücuda alınmalıdır. Vitaminlerin gerektiğinden fazla alınması vücut tarafından depolanmaz ve direk dışarı atılır. Vücuda doğal yollarla alınabileceği gibi b vitamini kapsül olarak da tüketilebilir.

Çeşitli nedenlerle b vitamini barındıran yiyecekler tüketilemiyor ise ve vücutta vitamin eksikliğine rastlanılıyor ise bu durumda b vitamini içeren kapsüllerden yararlanılabilir. Bu konuda gerek saklama koşulları gerekse üretimi aşamasında verilen önem ile piyasada yerini alan Nutraxin kişiler tarafından güvenle kullanılıyor.

B7 Vitamini Ve Faydaları

Biyotin veya H vitamini olarak adlandırılan b7 vitamini saç, cilt yapısına ve tırnaklara direk etkide bulunur. Etki alanları dikkate alınarak bu vitamin “ güzellik vitamini “ olarak tanımlanır. Suda çözünen b kompleksi vitamini hem dışarıdan alınabilmekte hem de kalın bağırsakta bulunan yararlı bakteriler tarafından üretimi yapılabilmektedir.

Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmaları üzerinde görev alan vitamin hücre gelişimine de katkıda bulunur. Bilhassa kemik iliği için çok önemli olduğundan bahsedilebilir. Sinir dokularının sağlıklı kalması için zorunlu bir vitamindir. Biyotin eksikliği saçlar ve tırnaklardan kolayca anlaşılabilir. Saçlarda aşırı dökülme ve tırnaklarda kırılgan yapı gözleniyor ise bu duruma biyotin alımı ile çare olunabilir.

B12 Vitamini Ve Faydaları

Sinir hücrelerini onarır, hücre yaşlanmasına önlem oluşturur, kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korumakla görevlidir, karbonhidratı enerjiye dönüştürerek vücuttaki yağın azalmasını sağlar ve yeni hücre üreterek cildin yenilenmesinde aktif rol oynar. Saçların, tırnakların ve cildin sağlığı için b12 vitamini temel ihtiyaçlar arasında yer alır.

Kilo kontrolü konusunda önemli bir yere sahip olan vitamin vücut enerjisini artırmasından dolayı özellikle diyet uygulamasında sıklıkla tüketilir. B12 vitaminin kilo aldırmaması istenilen ölçüde tüketilebilmesi anlamına gelir. Beynin ihtiyaç duyduğu şeker metabolizmasını düzenlemesi nedeni ile unutkanlığı azaltır.

Tüm bunların yanında özellikle orta yaşlı bayanlarda görülen meme kanseri, erkeklerin çoğunda meydana gelen prostat, kolon ve akciğer kanserlerine karşı vücuda koruyucu etkiler sunar. Her gün yeteri kadar vücuda alınması gereken b grubu vitaminleri karaciğer, böbrek, kırmızı et, yoğurt, süt, kefir, yumurta sarısı, haşlanmış patates, balık, fındık, fıstık, tavuk, peynir, fasulye, hindi ve buğday yiyecekleri içerisinde yer alır. Ancak bu yiyecekler her gün ekonomik nedenlerle veya başka sebeplerden dolayı tüketilemiyor ise gün içerisinde b12 alımının sağlanması açısından b12 vitamin hapı da kullanılabilir.

Nutraxin’in kapsüller halinde ürettiği b vitamini hapları her gün sabah saatlerinde bir kapsül olması kaydıyla bol su ile tüketilmesi halinde gün içerisinde vücuda gereksinim duyduğu vitaminin faydalarını sağlar.

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B VitaminiB Vitamini KapsülB7 VitaminiBiyotinB12 VitaminiB12 Vitamin Hapı
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