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Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren "metabolik sendrom" riskini artırdığı tespit edildi.

Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren "metabolik sendrom" riskini artırdığı tespit edildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:48
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Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor

ANKARA

Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren "metabolik sendrom" riskini artırdığı tespit edildi.

Medical Daily'nin haberine göre, "BMC Public Health" dergisinde yayımlanan, "Uyku Süresi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki: Kesitsel bir Çalışma" başlıklı çalışmada, çok ya da yetersiz uyumanın sağlık üzerindeki etkileri araştırıldı.

Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya yaşları 40 ile 69 Koreli 133 bin 608 erkek ve kadın katıldı.

Kan hücreleri, genomik DNA, plazma örnekleri, serum ve idrarları üzerinde belirli testler uygulanan katılımcılara, "Geçen yıl, günde ortalama (gündüz uykusu dahil) kaç saat uyudunuz?" sorusu yöneltildi.

Bulgular, günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren metabolik sendromla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, erkeklerin yüzde 11'i ve kadınların yüzde 13'ünün 6 saatten az uyurken, erkeklerin yüzde 1,5'i ve kadınların yüzde 1,7'sinin 10 saatten fazla uyuduğunu gösterdi.

Çalışmayı yöneten Claire E. Kim, şunları kaydetti:

"Bu, erkekler ile kadınlar için uyku süresi, metabolik sendrom ve bileşenleri arasında ayrı ayrı doz-yanıt ilişkisini inceleyen en büyük çalışma. Önceki çalışmamızın örneğini genişletebildiğimiz için daha önce fark edilmeyen uyku ve metabolik sendrom arasındaki ilişkileri tespit edebildik.

Metabolik sendromlara, uzun süre uyuyan kadınlar ile kısa süre uyuyan erkeklerde daha fazla rastlanıyor. Bu da uyku süresi ile metabolik sendrom arasındaki bir cinsiyet farklılığı olduğunu gösteriyor."

Araştırmaya göre, günde 6 saatten az uyuyanlar arasında erkeklerde metabolik sendrom ve geniş bel çevresi, kadınlarda da geniş bel çevresi görülme olasılığı daha yüksek.

Çalışma, günde 10 saatten fazla uyuyan erkeklerde metabolik sendrom ve trigliserit düzeylerinin artması olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Benzer şekilde araştırma, uzun süre uyuyan kadınlarda daha geniş bel çevresi, artan trigliserit, kan şekeri seviyeleri, düşük "iyi" kolesterol seviyeleri ile metabolik sendrom olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UykuAşırı YağlanmaUyku DüzensizliğiMetabolizma
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