Az parayla çok başarılı sistem kurduk

ANKARA -

, AA Editör Masası'nda, tıp fakültelerindeki öğretim üyelerine yönelik tam gün düzenlemesiyle ilgili, ''İşin sonuna aşağı yukarı yaklaştık. Bir taslak da hazırlamış durumdayız. Sözleşmeli bir modelle bunu aşmayı düşünüyoruz'' dedi.



Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bu meselenin çözüldüğünü, 31 bine yakın uzman hekimin hiçbirinin muayenehanesinin bulunmadığını anlatan Akdağ, "Biz aslında az parayla çok başarılı sağlık hizmeti verebilen bir yeni sağlık sistemi kurduk" dedi.

Akdağ, şöyle devam etti: "2015-2016'nın sonlarına kadar Türkiye'de bütün sağlık yapılarını, kamuya ait yapıları odasında banyo, tuvalet, refakatçi koltuğu, buzdolabı, televizyon gibi imkanlara sahip çok daha modern konforlu hastanelere dönüştürmüş olacağız"