Aynayla dost olun tiroitten korunun

ANKARA - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Başkal, tiroit bezinin düzgün çalışmasının insan sağlığı açısından önemine işaret ederek, ayna karşısında yapılacak boyun muayenesinin bu tür hastalıkları önlemede yararı olduğunu söyledi.



Başkal, ''Ayna karşısında yapılacak boyun muayenesinde dolgunluk, şişlik gibi belirtiler tespit edilmesi halinde tiroitle ilgili hastalıktan şüphelenilmelidir'' dedi.

İyotsuz tuz kullanımının Batı Karadeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere hala ülkenin birçok yerinde yaygın olduğunu dile getiren Başkal, kişilerin, tiroit bezinin fonksiyonunu gereği gibi yerine getirip getirmediğini iyi kontrol ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Tuzdaki iyodun uçmaması için mutfakta birtakım önlemlerin alınmasını isteyen Başkal, ''Yemek ocaktan alınmadan hemen kısa süre önce tuz atılmalıdır. Ayrıca tuz güneş ışığı almayan bir kapta saklanmalıdır ki içindeki iyot uçmasın'' dedi.

Tiroit hormonuyla ilgili sorunların erken teşhisinin ileride ortaya çıkabilecek problemleri önlediğine işaret eden Başkal, şunlara dikkati çekti:

''Anne karnında iyot eksikliği zeka geriliğine yol açar. Ayrıca kadınlardaki tiroit problemi üreme fonksiyonunu olumsuz etkiler. Bebek planlayan kadınlar bu nedenle mutlaka tiroit hormonuna baktırmalıdır. Eğer gebelik planlı değilse hamileliğin ilk ayında kontroller yaptırılabilir. Bunun tespiti çok basit bir kan tahliliyle mümkündür.''