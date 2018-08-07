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Ayak parmağı eline nakledildi

Şanlıurfa'da elini traktör kayışına kaptırması sonucu sağ başparmağını kaybeden çocuğa, ameliyatla sol ayağının ikinci parmağı nakledildi.

Ayak parmağı eline nakledildi

Şanlıurfa'da elini traktör kayışına kaptırması sonucu sağ başparmağını kaybeden çocuğa, ameliyatla sol ayağının ikinci parmağı nakledildi.

07 Ağustos 2018 Salı 12:51
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Ayak parmağı eline nakledildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezgin Aktan (12) elini traktör kayışına kaptırması nedeniyle Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Sağ başparmağı kopan ve dikilemez halde olan Aktan için hastane yönetimi, hekimlerle yapılan istişareler sonucu ameliyata karar verdi.

Başparmağın kopmuş olması dolayısıyla elinin işlevini yüzde 50 kaybetme ihtimali bulunan hastanın, "zor ve riskli operasyon grubunda" yer alan ameliyatını, operatör doktorlar Yakup Işık, Abdülkadir Calavul, Sedat Avşar ve Kadir Tasasız gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, hastanın sol ayağının ikinci parmağı alınarak kopan sağ el başparmağının yerine nakledildi.

Ameliyat sonrası kritik süreyi de atlatan Aktan'ın kısa süre içerisinde taburcu edilmesi planlanıyor.

"Uyumlu hale gelmesini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane başhekimi Dr. İdris Dağ, bölgede ilk kez bu tür bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanın ilerleyen dönemlerde fizik tedavi ile el fonksiyonunu büyük oranda yerine getirebileceğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Hastamız büyüdükçe nakledilen parmağının gerek fonksiyon, gerek duyu, gerekse boyut açısından gelişerek diğer parmaklarla uyumlu hale gelmesini bekliyoruz. Bu, zorlu ve bir o kadar da başarılı ameliyatların mimarları olan doktorlarımızı tebrik ediyorum. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sağlık yönünden hastane ve bölge tarihinde ilk defa gerçekleştirilen bu tür ameliyatlar, bizleri ve halkımızı mutlu ediyor. Bizler bu başarıyla yetinmeyeceğiz ve daha fazlasını yapmak için çalışacağız."

AA

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