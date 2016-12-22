BRÜKSEL

AB İstatistik Kurumu (Eurostat), AB ülkelerinde t kullanımına yönelik 2014 yılı verilerini yayınladı.

Verilere göre, Avrupa ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindeki nüfusun yaklaşık 4’te 1’i sigara içiyor.

AB ülkelerinde nüfusun yüzde 76’sı sigara kullanmazken, günlük sigara kullananların oranı yüzde 19,2 ve arada sırada sigara kullananların oranı ise yüzde 4,7 seviyelerinde bulunuyor.

Tiryakilik erkeklerde daha yaygın

AB'de erkeklerin sigara kullanım oranı yüzde 28,7’yi bulurken, aynı oran kadınlarda ise yüzde 19,5 düzeyinde seyrediyor.

AB üyesi ülkeler arasında Bulgaristan, sigara kullananların nüfusa oranı en yüksek ülke olarak öne çıkıyor. Bulgaristan nüfusunun yüzde 34,8’i sigara kullanıyor. Bulgaristan'ı yüzde 32,6’yla Yunanistan ve yüzde 30’la Avusturya izliyor.

Almanya’da sigara kullananların oranı yüzde 21,7 iken bu oran Fransa’da yüzde 28,3, İngiltere’de yüzde 17,3, İtalya’da yüzde 22,7 ve İspanya’da yüzde 25,3 düzeyinde bulunuyor.

Avrupa ülkeleri arasında en az sigara kullanım oranına sahip ülke ise İsveç. İsveç’te nüfusun sadece yüzde 16,7’si sigara kullanıyor.

Aynı istatistikler, Türkiye’de nüfusun yüzde 32,5’inin sigara kullandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de erkeklerin sigara kullanım oranı yüzde 47,4’ü, kadınların ise yüzde 17,9’u buluyor.

AA